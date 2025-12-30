亚裔名人堂致敬美国梦榜样 迎接美国建国250周年

洛杉矶2025年12月30日 /美通社/ -- 为让卓越之路更加普及与公平，亚裔名人堂（Asian Hall of Fame，简称 AHOF）今年向177名研究员、奖学金获得者及社区合作伙伴颁发总额120 万美元的资助。自 2021 年以来，名人堂慈善机构累计投入 420万美元，并创造 1270个就业机会。此外，AHOF 今年还收到来自 35 个州、共 115 份「女性于科技、娱乐与体育领域（Women In Tech, Entertainment & Sports）」的奖学金申请，为明年的奖学金奠定基础。

在此处可体验互动多渠道新闻稿: https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333054-en-asian-hall-of-fame-americas-250th-anniversary

意识到主流美国社会可从亚裔传承中获得更大协同效益，AHOF 加倍推动同侪交流体验，并于帕萨迪纳（Pasadena）、波特兰（Portland）及贝尔维尤（Bellevue）启动跨族裔公益活动，创下92亿次媒体曝光，并透过YouTube 直播触及 8700 万户家庭。亮点项目包括与 WIN（女性投资护理人员，Women Investing in Nurses）合作推出的早期职涯补助，及与 Altadena Girls合作的野火救援行动。

AHOF 同时宣布纪念美国建国 250 周年新的活动季，全美各地的庆祝活动将呈现亚裔榜样人物的感人故事，展现他们对全国乃至全球所产生的正向影响。AHOF也持续致力于表彰美国退伍军人，这项承诺源自该慈善机构的历史，其创办家族于 163 年前移民美国。

亚裔名人堂总裁暨执行长谢明锦（Maki Hsieh）表示：「美国梦是一个关于机会、创新与世代传承的故事，这正是启发名人堂年度人物的核心价值。名人堂诚挚邀请全美民众一同庆祝亚裔族群对国家与人类福祉所做出的贡献与牺牲。」

2026年活动季将于2月在夏威夷檀香山揭幕，「目的地夏威夷」（Destination Hawai'i）活动将为反人口贩运救援及珍珠港国家纪念馆募资。早期职涯补助由 WIN 慈善茶会、WIN 星光公益晚会、Murakami Soiree及「假日精灵（Gnome for the Holidays）」活动募款支持。女性奖学金则由「加州经典人物晚宴（California Icons Gala）」、「华盛顿东区卓越计划（Eastside Excellence）」及「波特兰之力（Power of Portland）」赞助。认知健康与创伤倡议补助则由纽约与桑尼维尔（Sunnyvale）的启动活动支持。

整个庆祝季将在2026 年 11 月 7 日的年度人物典礼达到高潮，该典礼将透过亚裔名人堂的社群媒体与串流平台，在全国进行多平台直播。这场精彩的年度人物盛典将汇聚杰出亚裔家族、重量级颁奖嘉宾与顶尖艺术家表演者，共同致敬那些定义美国精神的传奇成就与梦想。

关于亚裔名人堂（ASIAN HALL OF FAME）

成立于 2004 年，亚裔名人堂致力于促进跨族裔合作，推动亚洲及原住民传承的公共认可。联络方式：[email protected]｜(626) 600-9418，官方网站：www.asianhalloffame.org

Asian Hall of Fame