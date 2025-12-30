亞裔名人堂致敬美國夢榜樣 迎接美國建國250周年

News provided by

Asian Hall of Fame

Dec 30, 2025, 09:02 ET

洛杉磯2025年12月30日 /美通社/ -- 為讓卓越之路更加普及與公平，亞裔名人堂（Asian Hall of Fame，簡稱 AHOF）今年向177名研究員、獎學金獲得者及社區合作夥伴頒發總額120 萬美元的資助。自 2021 年以來，名人堂慈善機構累計投入 420萬美元，並創造 1270個就業機會。此外，AHOF 今年還收到來自 35 個州、共 115 份「女性於科技、娛樂與體育領域（Women In Tech, Entertainment & Sports）」的獎學金申請，為明年的獎學金奠定基礎。

在此處可體驗互動多管道新聞稿：https://www.multivu.com/asian-hall-of-fame/9333054-en-asian-hall-of-fame-americas-250th-anniversary

意識到主流美國社會可從亞裔傳承中獲得更大協同效益，AHOF 加倍推動同儕交流體驗，並於帕薩迪納（Pasadena）、波特蘭（Portland）及貝爾維尤（Bellevue）啟動跨族裔公益活動，創下92億次媒體曝光，並透過YouTube 直播觸及 8700 萬戶家庭。亮點項目包括與 WIN（女性投資護理人員，Women Investing in Nurses）合作推出的早期職涯補助，及與 Altadena Girls合作的野火救援行動。

AHOF 同時宣布紀念美國建國 250 周年新的活動季，全美各地的慶祝活動將呈現亞裔榜樣人物的感人故事，展現他們對全國乃至全球所產生的正向影響。AHOF也持續致力於表彰美國退伍軍人，這項承諾源自該慈善機構的歷史，其創辦家族於 163 年前移民美國。

亞裔名人堂總裁暨執行長謝明錦（Maki Hsieh）表示：「美國夢是一個關於機會、創新與世代傳承的故事，這正是啟發名人堂年度人物的核心價值。名人堂誠摯邀請全美民眾一同慶祝亞裔族群對國家與人類福祉所做出的貢獻與犧牲。」

2026年活動季將於2月在夏威夷檀香山揭幕，「目的地夏威夷」（Destination Hawai'i）活動將為反人口販運救援及珍珠港國家紀念館募資。早期職涯補助由 WIN 慈善茶會、WIN 星光公益晚會、Murakami Soiree及「假日精靈（Gnome for the Holidays）」活動募款支持。女性獎學金則由「加州經典人物晚宴（California Icons Gala）」、「華盛頓東區卓越計畫（Eastside Excellence）」及「波特蘭之力（Power of Portland）」贊助。認知健康與創傷倡議補助則由紐約與桑尼維爾（Sunnyvale）的啟動活動支持。

整個慶祝季將在2026 年 11 月 7 日的年度人物典禮達到高潮，該典禮將透過亞裔名人堂的社群媒體與串流平台，在全國進行多平台直播。這場精彩的年度人物盛典將匯聚傑出亞裔家族、重量級頒獎嘉賓與頂尖藝術家表演者，共同致敬那些定義美國精神的傳奇成就與夢想。

關於亞裔名人堂（ASIAN HALL OF FAME

成立於 2004 年，亞裔名人堂致力於促進跨族裔合作，推動亞洲及原住民傳承的公共認可。聯絡方式：[email protected]｜(626) 600-9418，官方網站：www.asianhalloffame.org

Asian Hall of Fame

