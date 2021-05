Yadea aide à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 30 millions de tonnes

L'annonce a été faite au cours d'une présentation, lors de la dernière conférence de presse mondiale de l'entreprise qui lançait alors officiellement sa marque internationale. La présentation a souligné les réalisations de Yadea depuis sa création : l'entreprise a vendu plus de 50 millions de produits, réduit la consommation de carburant de 8,52 millions de tonnes et contribué à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 32,4 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 32,4 milliards d'arbres.

« Les véhicules électriques à deux roues constituent une solution écologique, éco-énergétique et pratique pour les déplacements quotidiens. Chez Yadea, nous sommes donc persuadés que nous faisons une excellente chose. Avec plus de 20 ans de plaidoyer pour les technologies d'énergie verte, nous sommes la marque leader dans l'industrie électrique à deux roues. Alors que nous célébrons la Journée mondiale de la Terre, nous avons hâte d'aider plus de gens à électrifier leur vie et à réduire leur empreinte avec Yadea », a déclaré Heidi Zang, vice-directrice générale de Yadea.

Selon les Nations Unies, les véhicules électriques à deux et trois roues peuvent contribuer à la qualité de l'air et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et constituent la première priorité pour passer à la mobilité électrique. Les calculs montrent qu'un passage à 90 % de motos électriques à batterie d'ici 2030 pourrait entraîner une réduction des émissions de CO2 de 11 milliards de tonnes d'ici 2050.

Grâce à la réduction des coûts de carburant et d'entretien, les véhicules électriques à deux et trois roues peuvent contribuer à la réalisation d'un certain nombre d'ODD, notamment l'action climatique, l'énergie abordable et propre, l'industrie, l'innovation et l'infrastructure, et les villes et collectivités durables.

Avec les avantages irremplaçables des deux-roues électriques dans la conservation de l'environnement et le développement industriel, Yadea a renforcé son engagement à fournir des solutions intégrées de premier plan qui favorisent les voyages écologiques à travers le monde. Pionnier de l'industrie, Yadea joue un rôle central dans la révolution de la mobilité électrique. Alors que l'entreprise lance sa marque mondiale, elle espère inspirer d'autres entreprises à faire leur part pour atteindre les ODD.

Yadea a lancé sa marque internationale le 15 avril sur le thème #ElectrifyYourLife. Lors de la conférence de presse, l'entreprise a dévoilé sa matrice de produits mondiaux diversifiés, qui comprend les motocyclettes électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques - une solution intégrée de premier plan pour répondre aux différents besoins de voyage des utilisateurs du monde entier.

Dans le même temps, l'entreprise continue de lancer un appel à plus de gens pour aider à créer un monde plus vert : Le Jour de la Terre 2021, Yadea a publié un article sur Facebook invitant les internautes à offrir à la planète un avenir meilleur avec les véhicules zéro émission de l'entreprise.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, y compris les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea est d'utiliser sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

