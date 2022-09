Yadea annonce ses résultats financiers pour le premier semestre 2022 : Le chiffre d'affaires total s'élève à 14,051 milliards de RMB

HONG KONG, 2 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Yadea Group Holdings (01585:HK), un acteur de premier plan dans le secteur des scooters électriques, a annoncé ses résultats au titre du premier semestre 2022 le 26 août. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 13,5 % en glissement annuel pour atteindre 14,051 milliards de yuans (2,04 milliards de dollars). Le bénéfice net attribuable à la société mère a également augmenté de 52,6 % en glissement annuel pour atteindre 900 millions de yuans (130 millions de dollars), Yadea ayant conservé une solide position de leader dans le secteur.

L'entreprise a attribué cette croissance à la poursuite de ses investissements en R&D, qui favorisent les mutations industrielles grâce à des percées scientifiques et technologiques. Les investissements en R&D de Yadea pour le premier semestre 2022 ont augmenté de 49 % par rapport à l'année précédente. Le géant des scooters exploite actuellement deux laboratoires du service national d'accréditation de Chine, six centres de R&D et un centre national de conception industrielle et compte plus de 1 000 employés du secteur de R&D et plus de 1 350 brevets déposés à ce jour.

La technologie de la première batterie TTFAR en graphène de Yadea fait partie des principales percées scientifiques et technologiques réalisées par l'entreprise. Forte de 36 brevets de base, la pile électrique a atteint sa quatrième génération après une itération rapide. Les ventes cumulées correspondantes ont dépassé les 45 millions d'unités.

Une autre avancée marquante aura été la batterie TTFAR au lithium en fibre de carbone 2.0 de la société, une première dans l'industrie et la batterie au lithium de plus grande capacité depuis l'introduction de nouvelles normes nationales pour les cellules de puissance. Les ventes de produits au graphène et au lithium de Yadea pour les modèles de voitures et d'autres produits liés aux nouvelles technologies de l'énergie ont considérablement augmenté pour représenter 55 % des ventes totales.

Les produits de Yadea sont désormais disponibles dans 100 pays et régions à travers le monde. Le volume des exportations de véhicules électriques de la société a augmenté de 104 % par rapport à l'année précédente au cours du premier semestre, consolidant ainsi la position de la société en tant que plus grande marque de véhicules électriques à deux roues au monde. L'entreprise poursuit son expansion internationale face à la demande de produits à l'étranger et a lancé sa gamme complète de produits en Espagne en juin dernier. L'entreprise exploite quelque 12 000 sites dans le monde et compte plus de 60 millions d'utilisateurs. La société va continuer à accélérer sa stratégie de mondialisation en créant des centres de R&D, des usines et des réseaux de distribution à l'étranger, tout en envisageant des fusions et des acquisitions.

Yadea a largement tiré parti de sa structure de produits optimisée et élargie au cours du premier semestre 2022, en s'appuyant sur des technologies de pointe pour créer des produits haut de gamme différenciés. Yadea est restée fermement engagée en faveur des technologies de pointe centrées sur l'utilisateur dans un contexte d'incertitude et de fluctuations économiques mondiales. Les formidables capacités de Yadea en matière de prouesses technologiques et d'excellence des produits aideront la marque à maintenir une croissance de haute qualité à l'avenir.

SOURCE Yadea