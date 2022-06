Yadea betreedt Spaanse markt met lanceringsevenement in Madrid

"We kijken ernaar uit om de Spaanse markt te betreden. We hopen dat er met ons Spaanse debuut meer mensen onze 'Electrify Your Life (Maak je leven elektrisch)'-filosofie zullen omarmen en duurzamer gaan leven", aldus Aska Zeng, CEO van Yadea Europe. "We willen nieuwe mobiliteitsideeën introduceren in markten die zich het meest richten op decarbonisatie en toekomstige mobiliteitsoplossingen."

Het paradepaardje onder onze producten is de nieuwe hoogwaardige YADEA Vfly-serie scooters, en natuurlijk de commerciële bezorgscooter, de Y1S, die vorig jaar in Milaan al werd gepresenteerd. Er zullen ook andere Yadea-producten te zien zijn, in de categorieën elektrische motorfietsen, fietsen en autopeds. Het evenement biedt ook een platform voor de opvallende ontwerpen van Yadea. Het bedrijf heeft al internationale erkenning gekregen in de vorm van de Red Dot Award van 2020 voor zijn C1-model in Duitsland en een IDEA Award in de VS.

Yadea-producten zijn ontworpen om te presteren en leveren schoonheid, kracht en comfort, zonder daarbij de meest actuele trends in de sector uit het oog te verliezen. De Grafeen 3.0 accutechnologie is een bijzonder hoogstandje, waar de Nobelprijswinnaar in de natuurkunde en de 'vader van grafeen', Professor Andre Geim, zijn enorme waardering voor heeft uitgesproken. Het combineert een lange levensduur, snel opladen en extreme temperatuurbestendigheid met een enorm bereik.

De VFLY-serie van Yadea is ontwikkelt samen met Studio F.A. Porsche en bestaat uit intelligente hoogwaardige producten. De smart AI-spraakassistent van de Meteor Falcon N scooter maakt het mogelijk om onderweg gesprekken, muziek, radio en zelfs routeplanning uit te voeren.

Yadea zal tijdens het evenement ook zijn snellaadtechnologie presenteren. De oplossingen van het bedrijf van automobielkwaliteit voldoen zowel aan de Europese als de Chinese normen en kunnen direct op bestaande elektrische autopalen worden aangesloten, zodat er geen speciale nieuwe installaties nodig zijn. Ze ondersteunen het AC-opladen met een OBC-vermogen van maximaal 2 kW voor volledig opladen binnen 3,5 uur. DC-snellaadsnelheid tot 30 kW kan een lithiumbatterij bij 25 graden Celsius in slechts 10 minuten tot 80% opladen.

Yadea heeft in 2021 grote vooruitgang geboekt bij het uitbreiden van zijn activiteiten naar overzeese markten, waaronder de wereldwijde lancering van het merk met de slogan "Electrify Your Life", en was de officiële partner van de 2021 XLETIX Challenge in Berlijn. Yadea is wereldwijd actief in meer dan 90 landen en is bijvoorbeeld in november in Italië van start gegaan met een grootschalig lanceringsevenement op de EICMA 2021.

Yadea wil mensen helpen af te stappen van traditionele brandstofvoertuigen en in plaats daarvan gebruik te maken van groene alternatieven. In samenwerking met Spaanse partners zal Yadea meer groene mobiliteitsoplossingen blijven ontwikkelen, om zo gezamenlijk een betere toekomst voor Europese klanten te creëren. Met Madrid als volgende halte richt het bedrijf zich op het vestigen van een wereldwijd merk van wereldklasse.

Blijf op de hoogte van het evenement op 21 juni.

Over Yadea

Yadea is wereldwijd marktleider op het gebied van de ontwikkeling en productie van elektrische tweewielers, waaronder elektrische motorfietsen, elektrische scooters, elektrische fietsen en elektrische autopeds. Tot op heden heeft Yadea producten verkocht aan 60 miljoen gebruikers in meer dan 80 landen, en heeft het wereldwijd een netwerk van meer dan 40.000 retailers. Yadea heeft als missie te helpen om 'je leven elektrisch te maken' en blijft investeren in O&O, productie en wereldwijde expansie om een gezamenlijke en duurzame toekomst voor de mensheid op te bouwen.

Kijk voor meer informatie op:

Officiële website: https://www.yadea.com/

Facebook:https://www.facebook.com/Yadea.Official

Instagram :https://www.instagram.com/YADEA.GLOBAL/

Twitter: https://twitter.com/YadeaGlobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1838146/yadea.jpg

SOURCE Yadea