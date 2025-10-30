Yadea va présenter un écosystème de mobilité électrique et de recharge de nouvelle génération à l'occasion d'EICMA 2025

MILAN, 30 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Yadea, première marque mondiale de deux-roues électriques depuis huit années consécutives, s'apprête à faire sa huitième apparition à EICMA 2025, au cours duquel la société a l'intention de présenter un écosystème de mobilité électrique et de recharge de nouvelle génération.

À l'occasion d'EICMA, Yadea va présenter un écosystème énergétique complet conçu pour répondre aux besoins réels des conducteurs de véhicules électriques. Cette présentation inclura des technologies exclusives, notamment un système intelligent d'échange de batteries, la batterie sodium-ion haute performance Polar Sodium 1 et une solution pionnière de recharge solaire avec stockage d'énergie au sodium intégré.

En fournissant ces solutions technologiques avec son réseau mondial de partenaires, Yadea transforme les voyages à longue distance en une expérience plus durable et plus accessible.

L'écosystème énergétique diversifié de Yadea est mis en évidence à la fois dans les réseaux de réapprovisionnement et dans la technologie des batteries. Pour des options de renouvellement d'énergie flexibles, le réseau d'échange de batteries en 15 secondes de Yadea facilite le libre-service 24 heures sur 24, garantissant un remplacement immédiat de la source d'énergie grâce à une recharge et à une surveillance intelligentes. Dans les régions où l'infrastructure de recharge se développe, l'écosystème fournit au système de recharge solaire indépendant une alimentation électrique mobile, contribuant ainsi à un renouvellement durable de la source d'énergie. Dans le domaine de la technologie des batteries, Yadea a présenté la batterie Polar Sodium 1, qui offre une autonomie de plus de 100 km avec une durée de vie de 1 500 cycles, des capacités de recharge ultra-rapides (jusqu'à 1,5C) et un fonctionnement stable même à -20°C, mettant en évidence une approche globale de la mobilité électrique future.

En incarnant ces avancées technologiques, Yadea présentera une gamme étendue de nouveaux produits électriques, avec en tête de liste les débuts européens de la série de motos électriques Velax, comprenant une version qui se recharge rapidement à 80 % en seulement 20 minutes, et la version à grande autonomie Keeness 170km（WMTC standard）. à grande autonomie. Ces modèles seront complétés par des scooters électriques à trois roues, des trottinettes et des vélos pliants, etc., ce qui témoigne de l'engagement de la société à fournir des solutions de mobilité diversifiées et intelligentes répondant aux besoins des utilisateurs du monde entier, de tous âges et de tous horizons, dans des contextes variés.

Au-delà des produits, Yadea continue de renforcer sa présence en Europe, avec l'ouverture prochaine de nouveaux magasins phares à Milan, Zurich et Budapest. Confrontée à divers défis sur le marché européen, Yadea reste pleinement engagée dans le développement à long terme de la région - en allant de l'avant avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, et en restant fidèle à sa mission : « Offrir un voyage merveilleux aux utilisateurs du monde entier ».

Yadea invite chaleureusement les médias internationaux et les partenaires de l'industrie à assister à sa conférence de presse le 4 novembre (15:45-16:05) au stand M06, Hall 11, afin de découvrir les dernières innovations de la marque et sa vision future de la mobilité électrique.

