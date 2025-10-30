Yadea präsentiert auf der EICMA 2025 die nächste Generation der Elektromobilität und des Ladeökosystems

MAILAND, 30. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Yadea, seit acht Jahren in Folge die weltweit führende Marke für Elektro-Zweiräder, wird zum achten Mal auf der EICMA 2025 vertreten sein und dort ein Ökosystem für Elektromobilität und Laden der nächsten Generation vorstellen.

Auf der EICMA präsentiert Yadea ein komplettes Energie-Ökosystem, das auf die realen Bedürfnisse von Fahrern elektrischer Fahrzeuge zugeschnitten ist. Zu sehen sind proprietäre Technologien wie ein intelligentes Batteriewechselsystem, die leistungsstarke Natrium-Ionen-Batterie Polar Sodium 1 und eine bahnbrechende Solarladelösung mit integrierter Natrium-Energiespeicherung.

Durch die Bereitstellung dieser Technologielösungen über unser globales Partnernetzwerk verwandelt Yadea das globale Fernreisen in eine nachhaltigere und zugänglichere Landschaft.

Das vielfältige Energie-Ökosystem von Yadea zeigt sich sowohl in den Versorgungsnetzen als auch in der Batterietechnologie. Für flexible Optionen zur Energieerneuerung ermöglicht Yadeas 15-Sekunden-Batteriewechselnetzwerk einen 24-Stunden-Selbstservice und gewährleistet durch intelligente Lade- und Überwachungssysteme eine sofortige Energieversorgung. In Gebieten, in denen die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird, versorgt das Ökosystem das unabhängige Solarladesystem mit einer mobilen Stromversorgung und trägt so zu einer nachhaltigen Energieerneuerung bei. Im Bereich der Batterietechnologie hat Yadea die Polar-Sodium-1-Batterie vorgestellt, welche eine Reichweite von über 100 km bei einer Lebensdauer von 1500 Zyklen, ultraschnellen Lademöglichkeiten (bis zu 1,5 C) sowie stabilem Betrieb auch bei –20 °C bietet und damit einen umfassenden Ansatz für die zukünftige Elektromobilität darstellt.

Yadea wird diese technologischen Fortschritte in einer umfangreichen Palette neuer Elektroprodukte präsentieren, darunter die europäische Premiere der Velax-E-Motorradserie mit einer Version, die in nur 20 Minuten auf 80 % schnell aufgeladen werden kann, und die Keeness-Version mit einer Reichweite von 170 km (WMTC-Standard). Zu diesen Modellen gesellen sich elektrische Dreiräder, Tretroller und Klappräder usw., was das Engagement des Unternehmens widerspiegelt, vielfältige, intelligente Mobilitätslösungen anzubieten, die sich an globale Nutzer aller Altersgruppen und aus allen Lebensbereichen in verschiedenen Kontexten richten.

Über die Produkte hinaus baut Yadea seine Präsenz in Europa weiter aus und eröffnet in Kürze neue Flagship-Stores in Mailand, Zürich und Budapest. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen auf dem europäischen Markt bleibt Yadea der langfristigen Entwicklung in der Region verpflichtet – gemeinsam mit über 100 Millionen Nutzern weltweit und getreu seiner Mission, „globalen Nutzern eine wunderbare Fahrt zu ermöglichen".

Yadea lädt globale Medien und Industriepartner herzlich ein, an seiner Pressekonferenz am 4. November (15:45–16:05 Uhr) am Stand M06 in Halle 11 teilzunehmen, um die neuesten Innovationen und die Zukunftsvision der Marke für Elektromobilität kennenzulernen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805416/Pre_heat_Pic.jpg