Yadea betreedt Spaanse markt met lanceringsevenement in Madrid

Met als thema #YADEATakestheCity liet het evenement het volledige aanbod van Yadea producten zien, met een focus op de hoogwaardige VFLY F200-serie. Zhou Chao, President van Yadea's International Business Group, was aanwezig via video link om een openingstoespraak te houden, en hij werd vergezeld door Borja Carabante, gemeenteraadslid van milieu en mobiliteit van Madrid. Aska Zeng, CEO van Yadea Europe, Ernesto Ko, President van YADEA Spain, en vertegenwoordigers van verschillende media, zowel uit binnen- als uit buitenland, waren ook aanwezig.

"Met onze uitbreiding naar deze nieuwe markt zijn we verheugd om de mensen in Spanje nog meer duurzame mobiliteitsoplossingen te bieden", aldus Aska Zeng, CEO van Yadea Europe. "Nu Yadea's activiteiten op internationaal niveau nog meer bekendheid krijgt, hopen we dat meer mensen over de hele wereld onze #ElectrifyYourLife-filosofie zullen omarmen en duurzamer zullen leven."

Het debuut van het merk op de Spaanse markt heeft de lokale première van de VFLY F200-serie, die de lat voor elektrische tweewielers hoger zal leggen als het gaat om ontwerp, vermogen en prestaties. F200 is de eerste in de sector met een motor aan het wiel van 10 kW. Door gebruik te maken van nauwkeurige algoritmische besturingselementen, maximaliseert de motor de energie-efficiëntie, waardoor een krachtige en consistente rit met ononderbroken versnelling wordt gegarandeerd. Het batterijsysteem is uitgerust met een ATL-hoogspannings-lithium-ioncel van autokwaliteit met een groot bereik, die in vier tot vijf uur dankzij de snellaadondersteuning van 1.000 W 12 A volledig kan worden opgeladen.

Veiligheid is ook van het grootste belang voor Yadea en de F200 is daarop geen uitzondering. De lijn is voorzien van semi-hete smeltbanden met een grote diameter op basis van de rijparameters van het model. De hoogwaardige wielen maken hoge snelheid mogelijk (voor: 110/70-14, achter: 130/70-13) en kunnen zich aanpassen aan veranderende wegomstandigheden voor een betere rijervaring.

Daarnaast heeft Yadea meer producten, zoals elektrische motorfietsen, fietsen en steps, gedemonstreerd om het volledige assortiment te laten zien alle fietsers en scooterrijders, en heeft het tijdens het evenement ook zijn snellaadtechnologie gedemonstreerd.

"Madrid hecht groot belang aan milieubescherming", aldus Borja Carabante, gemeenteraadslid voor milieu en mobiliteit. "Het is met groot plezier dat we Yadea in onze prachtige stad verwelkomen.

Het evenement heeft ook de aandacht van de media getrokken, met de aanwezigheid van vertegenwoordigers van binnenlandse en internationale nieuwsorganisaties. Mensen van bedrijf hebben gedurende de dag meerdere evenementen en interviews gehouden over thema's zoals toekomstige mobiliteit en duurzame ontwikkeling.

Als pionier op het gebied van elektrische tweewielers, is het betreden van de Spaanse markt een belangrijke stap voor Yadea om geavanceerde groene mobiliteitsproducten te leveren aan gebruikers in Europa. Met de versnelling van zijn strategie voor de globalisering van het merk, blijft Yadea zijn wereldwijde hoogwaardige voorraadketensysteem voltooien, waarbij het het voortouw neemt in samenwerking met 's werelds beste industriële ontwerpbedrijf Studio F.A. Porsche. Voortbouwend op investeringen in twee CNAS-laboratoria, zes R&D-technologiecentra en een centrum voor industriële ontwerptechnologie, zal Yadea innovatieve doorbraken maken om nieuwe milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen op de markt te brengen in een groot aantal landen over de hele wereld.

