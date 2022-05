Yadea décarbone entièrement sa marque, ses produits et sa production à l'approche de la Journée mondiale de l'environnement

« Yadea est ravie d'annoncer la décarbonation complète de sa marque, de ses produits et de ses processus. Nous pensons que le concept d'empreinte carbone peut également être appliqué aux entreprises et c'est pourquoi nous adoptons une approche à deux niveaux pour la décarbonation, a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea. Nous parvenons à réduire les émissions de carbone en contrôlant les émissions au cours de notre processus de production, tout en incitant le public à changer son mode de vie et à opter pour des déplacements écologiques grâce à des produits respectueux de l'environnement. »

Depuis plus de 20 ans, Yadea permet aux citoyens du monde entier de remplacer leurs véhicules énergivores par des technologies d'énergie verte. À ce jour, la marque a vendu 60 millions de scooters électriques et a aidé ses clients à économiser 9,84 millions de tonnes d'essence, ce qui a permis de réduire les émissions de CO2 de 34,3 millions de tonnes.

Ces avancées sont le fruit de réalisations innovantes en matière de recherche et développement, telles que la batterie brevetée Graphene 3.0 de Yadea, qui a reçu l'approbation du professeur Andre Geim, lauréat du prix Nobel de physique et « père du graphène ». « Yadea a considérablement amélioré les performances des batteries au plomb, qui, grâce à l'utilisation du graphène, ont désormais des durées de vie plus longues, des vitesses de charge plus élevées et des cycles de recharge et de décharge plus stables dans des conditions de froid extrême, a expliqué le professeur Andre Geim.

Yadea est devenu un acteur majeur et un leader mondial de la technologie du graphène. L'exemple des scooters à batterie en graphène de Yadea ouvre la voie à l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques. »

Au fil des ans, Yadea n'a cessé d'explorer de nouveaux matériaux visant à économiser l'énergie et à réduire les émissions à chaque étape de son activité, du traitement des matières premières à la production et la fabrication. S'appuyant sur ses travaux de recherche et développement, Yadea franchit une nouvelle étape dans sa démarche de durabilité en décarbonant entièrement sa chaîne de production, grâce à des technologies d'automatisation et à des outils intelligents de suivi de la qualité en temps réel, tels que la plateforme de contrôle de la qualité Yadea Link-QC. Cet engagement en faveur de la qualité signifie que les produits de Yadea sont plus durables et ont une plus grande durée de vie, ce qui élimine la production de déchets inutiles.

À l'avenir, Yadea continuera à développer des solutions de mobilité écologique et à proposer des produits plus respectueux de l'environnement afin de faire entrer le secteur des véhicules électriques dans une nouvelle ère durable. Avec le thème « Une seule Terre », Yadea promet d'allier technologie et protection de l'environnement afin de créer un avenir plus durable pour tous.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

