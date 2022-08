Yadea devient le partenaire de naming des compétitions de BMX Freestyle Park au FISE Xperience Series 2022, alimentant la vitesse et la passion à Thonon-les-Bains et au Havre

THONON-LES-BAINS, France, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- Yadea, la première marque de deux-roues électriques au monde, est arrivée en France en tant que partenaire de naming des compétitions de BMX Freestyle Park du Festival International de Sports Extrêmes (FISE) Xperience Series à Thonon-Les-Bains (13-15 août) et Le Havre (26-28 août), où il sera possible de voir les compétiteurs de sports urbains du monde entier présenter leurs meilleures figures pour épater le public.

Les athlètes et le public du FISE Xperience Series 2022 sont accueillis par certains des scooters électriques les plus populaires de Yadea et ont la chance de tester ces deux roues alimentés par batterie, dans le cadre des efforts de la marque pour célébrer la culture et l'esprit des sports d'action lors de l'une des compétitions les plus attendues qui réunit les riders de skateboard, rollers, scooters et BMX du monde entier.

Créé à Montpellier en 1997, le FISE est l'un des plus grands événements sportifs de France. Au cours des deux dernières décennies, il a attiré d'innombrables athlètes qui ont repoussé les limites humaines et inspiré des millions d'autres dans le monde entier.

Grâce au partenariat avec cet événement, Yadea vise à devenir une autre source d'inspiration en proposant ses dernières innovations dans le domaine des véhicules électriques qui incarnent l'esprit intrépide et aventureux de la culture des jeunes. Les visiteurs du FISE Xperience de Thonon-les-Bains ont afflué sur le stand de Yadea pour découvrir la puissance et la vitesse des modèles C1S pro, C1S, G5 et C-Umi, équipés de technologies conçues pour débloquer les nouvelles possibilités de la mobilité électrique.

Véritable bête de course, le scooter électrique C1S de Yadea est un concentré de performances, associé à un design KISKA élégant qui a remporté le prix Red Dot Design en 2020. Le moteur de moyeu GTR 3.0 fournit une puissance d'accélération exceptionnelle, permettant au scooter électrique d'atteindre 60 km/h en un clin d'œil. La gestion intelligente de la batterie offre 9 niveaux de protection pour la batterie lithium-ion de grande capacité qui bénéficie d'une plus grande autonomie, ce qui permet aux conducteurs de voyager en ville l'esprit tranquille.

Le modèle G5, qui allie fonctionnalité, performance et beauté dans une structure classique et minimaliste, brille également sous les projecteurs. Il est équipé du moteur à large bande GTR 3.0 qui est plus que suffisant pour supporter une vitesse maximale de 45 km/h ; des freins à disque hydrauliques de 220 mm qui fournissent une force de freinage robuste ; et d'un cadre en acier inoxydable laminé à froid, revêtu d'une électrophorèse et d'un film pulvérisé pour conférer au châssis une prospérité inégalée en matière de résistance à la corrosion.

« Nous sommes fiers d'être un partenaire du FISE Xperience Series 2022 dont les éléments font également partie de l'ADN de Yadea : l'esprit pionnier, la persévérance pour dépasser les limites, et la forte volonté de conquérir les défis à venir. Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour nous rapprocher de notre jeune public et renforcer ces valeurs qui poussent Yadea à réaliser sa vision de l'avenir de la mobilité durable », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Au cours de l'année écoulée, le nom de Yadea est apparu dans de nombreux événements sportifs mondiaux, dont le XLETIX Challenge Berlin qui s'est tenu l'année dernière, en tant que fournisseur de solutions de mobilité électronique de premier plan dont l'image de marque est synonyme de vitesse et de passion. Grâce à des partenariats avec les grandes compétitions sportives européennes, Yadea s'est imposée comme une entreprise innovante et localisée. Dans une perspective d'avenir, Yadea continuera à faire progresser sa stratégie de marque internationale, en répondant aux modes de vie écologiques en Europe et en donnant aux consommateurs locaux les moyens de profiter d'une nouvelle forme de déplacement urbain.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1879042/image_1.jpg

