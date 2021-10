Yadea dévoile la nouvelle série de véhicules Huan Huan

En tant que première marque de deux-roues électriques, Yadea a exploité le système avancé d'échange de batteries du réseau Gogoro dans le cadre d'une stratégie plus large visant à lancer sa nouvelle gamme de produits Huan Huan, à anticiper et à déployer de nouveaux formats commerciaux et à consolider sa position de leader sur le marché.

Yadea a ainsi lancé deux nouveaux véhicules de la série Huan Huan. Les deux véhicules seront alimentés par la technologie d'échange de batterie de Gogoro pour la garantie de trajets plus sûrs et plus pratiques. Les utilisateurs peuvent recharger leur véhicule en quelques secondes dans les stations « Swap and Go », sans avoir à scanner un QR code ou à attendre la recharge. Avec 45 stations d'échange disponibles dès le jour du lancement et 80 stations attendues d'ici fin 2021, des batteries neuves seront disponibles dans un rayon de 2 km, accessibles 24 heures sur 24.

Avec la sécurité comme priorité absolue, les conducteurs peuvent profiter d'un trajet sans souci. Les véhicules Huan Huan de Yadea sont équipés de batteries Gogoro dotées d'un système de protection de sécurité indépendant, d'un système intelligent de gestion des batteries BMS et d'une isolation thermique à la paraffine, ainsi que d'un indice de protection contre la poussière et l'eau IP67.

Les batteries Gogoro permettent également aux conducteurs d'aller plus loin avec une autonomie pouvant atteindre 100 km. Contrairement aux véhicules traditionnels, la durée de vie est suffisante pour alimenter les trajets de courte distance pendant une semaine sans avoir à attendre les recharges.

« Yadea est fière de dévoiler la série Huan Huan alimentée par le réseau Gogoro. Le système d'échange de batteries de Gogoro, leader sur le marché, offre une nouvelle norme pour le ravitaillement en électricité qui réduit l'anxiété des consommateurs quant à la durée de vie et à l'autonomie des batteries, leur disponibilité et aux coûts globaux d'utilisation », a déclaré Dong, Jinggui, président de Yadea Technology Group Co. Ltd.

« Grâce au partenariat de Gogoro, nous travaillerons ensemble pour offrir des trajets écologiques à un plus grand nombre d'utilisateurs partout dans le monde. » « Notre partenariat représente une étape clé dans la mobilité urbaine durable en Chine, le plus grand marché de deux-roues au monde. Ensemble, nous apportons une nouvelle génération de transport urbain à deux-roues qui comprend l'échange de batteries Gogoro et l'introduction de deux nouveaux véhicules Yadea qui font partie d'un portefeuille plus vaste alimenté par Gogoro », a déclaré Horace Luke, fondateur et PDG de Gogoro Inc.

À l'avenir, Yadea continuera à travailler avec des partenaires internationaux de premier plan pour éliminer les défis associés aux rechargements peu pratiques et aux sources de carburant électrique peu sûres. En fournissant de l'énergie portable aux conducteurs urbains dans le monde entier, Yadea continue d'accélérer la révolution mondiale des véhicules électriques, de réduire les émissions de carbone, et d'aider davantage de personnes à « électrifier leur vie ».

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde entier. Les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes d'essence et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de bâtir un avenir partagé et durable pour l'humanité.

