Yadea dévoile le Guanneng 3, équipé d'une batterie longue durée révolutionnaire

Yadea a fait ses débuts en Espagne la semaine dernière avec une gamme complète de produits. Suite au lancement officiel du Guanneng 3, conçu et réalisé en collaboration avec les plus grands acteurs du secteur, la réputation de la gamme Guanneng en tant que leader du marché devrait se pérenniser.

« Doté d'une autonomie et de performances exceptionnelles, le Guanneng 3 est un ajout important à la gamme complète de produits Yadea et jouera un rôle essentiel dans le développement futur de la marque », a déclaré Edward Vlutters, directeur général adjoint de Yadea Europe.

Avec l'inauguration du Guanneng 3, Yadea a dévoilé les caractéristiques des principales avancées technologiques, notamment le premier système TTFAR 3.0 au monde, avec le noyau de commande électronique de conduite intelligente TTFAR, le chargeur à détection de température, le chargeur en nitrure de gallium et le système d'extension de la portée du moteur TTFAR.

À l'occasion de ce lancement, Yadea a présenté les premières batteries de troisième génération TTFAR en graphène, qui produisent 30 % d'énergie en plus que les batteries au plomb de la génération précédente, et la batterie TTFAR au lithium en fibre de carbone 2.0, qui utilise des nanofibres de carbone pour améliorer la densité d'énergie afin d'obtenir une conduction plus efficace et une capacité supérieure.

La société a également présenté quatre améliorations majeures du système, à savoir la lampe intelligente Yadea pour un éclairage nocturne inégalé, les pneus antidérapants TTFAR, un système expert d'autoéquilibrage qui garantit le maintien du centre de gravité au milieu du véhicule, et le déverrouillage intelligent, qui permet une expérience de conduite plus sûre et plus pratique.

Les véhicules de Yadea sont également remarquables sur le plan visuel : le Guanneng 3 répond aux trois concepts de jeunesse, de technologie et de performance. Il se distingue par une esthétique épurée et arbore un nouveau logo intégré, conçu par YANG DESIGN et dirigé par Jamy Yang, le designer industriel le plus influent de Forbes China.

En tant que puissance mondiale dans le domaine des véhicules électriques, Yadea impose les normes les plus strictes en matière de lancement de nouveaux produits. La société s'est engagée à mener des recherches approfondies sur les produits et à les développer dans le but de créer des expériences de conduite qui satisfont tous les utilisateurs. Dans cette optique, Yadea ne cesse d'élever les normes de fabrication des véhicules, cherchant à prendre la tête de l'ensemble du secteur grâce au nouveau système technologique complet Guanneng.

Depuis son premier lancement en 2020, la série Guanneng témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence de la qualité, tant en termes d'autonomie que de puissance. L'équipe interne de R&D, composée de 1 000 personnes, est à l'origine de l'intégration de concepts de qualité automobile, de la batterie, de la charge, de la mise à niveau des moteurs et de la configuration du contrôle électronique. Elle est la première du secteur à utiliser des batteries en graphène. La série Guanneng a comptabilisé plus de trois millions de ventes en 2021, pour un total de plus de sept millions de ventes à ce jour.

La société s'engage à faire profiter les utilisateurs du monde entier de l'innovation et de la puissance du modèle Guanneng 3 et participera au salon Euro Bike à Francfort, en Allemagne, en juillet prochain, afin de partager avec le monde entier les merveilles de la fabrication intelligente chinoise.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 90 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants dans le monde. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue à investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

