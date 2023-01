Yadea fait ses débuts lors du CES en dévoilant pour la première fois aux États-Unis ses motos électriques à grande vitesse et ses nouvelles technologies

LAS VEGAS, 9 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Yadea, la première marque mondiale de deux-roues électriques, a fait ses débuts au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas au Nevada le 5 janvier, y dévoilant une série de nouveaux produits et technologies dans le cadre de son lancement de produit pour 2023. En plus d'être la première apparition de Yadea au CES, ce lancement de produit à l'occasion du plus grand événement technologique du monde a vu la toute nouvelle série de motos électriques à grande vitesse Yadea Keeness VFD et la moto électrique à pédales à grande vitesse Yadea E150 faire leurs débuts aux États-Unis.

Le modèle Keeness VFD est équipé d'un moteur haute performance de 10 kW monté en position centrale, qui peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h et accélérer de 0 à 50 km/h en seulement 4 secondes. La batterie utilise la technologie au lithium ternaire de qualité automobile et est équipée d'un système de contrôle électronique intelligent de récupération d'énergie, qui améliore la puissance et prolonge la durée de vie de la batterie des motos électriques à grande vitesse. Le Yadea E150 était également exposé. Il s'agit d'un scooter électrique haute performance qui affiche une puissance maximale de 5 kW, un couple maximal de 160 Nm et une vitesse maximale de 80 km/h. Présenté tout au long de l'exposition, le Yadea E150 est également doté de la technologie de recharge ultra-rapide innovante de Yadea, ce qui signifie qu'il peut être rechargé à 80 % de sa puissance maximale en seulement 20 minutes.

Yadea a également présenté sa série de modèles d'e-bikes (vélos électriques) équipés de moteurs haute performance garantis cinq ans. L'entreprise est sur le marché de l'e-bike depuis six ans, pendant lesquels elle a développé une technologie mature de moteur à capteur intelligent qui offre aux usagers une expérience de changement de vitesse fluide et puissante. Le Yadea Innovator, l'un des modèles présentés au CES, est le premier vélo électrique pliant alimenté par l'IA de la société. Il a remporté le prix « American Outstanding Industrial Design » (IDEA) en 2022. Le modèle Trooper 01 est doté d'un moteur à double entraînement et d'une technologie de moteur de moyeu arrière avec une puissance de pointe de 1000 W et 750 W, tandis que le modèle Camper, dont la sortie est prévue en mars, sera équipé du même moteur.

Yadea se concentre sur la mise en place d'un écosystème complet pour les véhicules électriques, et sur la fourniture d'une gamme de produits et de services pour les clients américains dans le cadre de l'aménagement stratégique de la société sur le marché américain. Les données montrent une forte croissance du marché des vélos électriques aux États-Unis : les ventes d'e-bikes ont connu une augmentation de plus de 300 % au premier trimestre 2022, et 4,8 millions d'unités devraient être vendues d'ici 2025. Yadea est bien positionnée pour profiter de cette croissance, avec une présence mondiale forte et un développement de produit mature résultant d'investissements importants dans la recherche et le développement. L'entreprise prévoit de distribuer des produits de haute qualité par le biais de divers canaux aux États-Unis, notamment les magasins de vente au détail, la vente en ligne et les salons d'exposition. Elle prévoit également d'ouvrir des magasins phares à San Francisco et à Los Angeles, ainsi que 100 magasins concessionnaires intégrés au cours du premier semestre 2023. En outre, Yadea s'implantera en grande surface à travers les États-Unis, lancera un site Web indépendant pour ses vélos électriques et proposera des postes d'entretien professionnel et des services porte-à-porte pour le service après-vente.

En plus du lancement de produit, les participants au CES ont eu l'opportunité de découvrir les produits et les technologies de Yadea et d'interagir avec grâce à diverses activités sur place. Ces expériences interactives ont été bien accueillies par les participants, qui ont été impressionnés par le haut niveau d'innovation et de fonctionnalité des produits de Yadea. Le lancement de produit a également fait l'objet d'une couverture médiatique aux États-Unis, où plusieurs journalistes et reporters spécialisés dans la technologie ont mené des entretiens sur place.

Yadea accélère sa stratégie de mondialisation en franchissant des étapes importantes en matière de R&D, de fabrication, de marketing et de stratégie de marque. La marque se consacre à fournir des produits et des technologies de véhicules électriques innovants et de haute qualité pour améliorer la vie quotidienne, conformément à sa mission de marque « Électrifiez votre vie ». La participation de Yadea au salon a constitué une opportunité forte pour la marque, la positionnant en leader de l'industrie des véhicules électriques et en renforçant son engagement envers la mondialisation et les solutions vertes.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des vélos électriques et des scooters électriques. À ce jour, Yadea a vendu ses produits à 60 millions d'utilisateurs dans plus de 100 pays et dispose d'un réseau de plus de 40 000 détaillants internationaux. Avec pour mission d'aider les gens à « électrifier leur vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de construire un avenir partagé et durable pour l'humanité.

