Yadea glänzt mit modernsten Technologien für elektrische Zweiräder auf der Wuxi International Electric Vehicle Exhibition

WUXI, China, 26. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Yadea Technology Group Co., Ltd. („Yadea", 01585.HK), eine führende Marke für Zweirad-Elektrofahrzeuge, stellte eine Reihe von Produkten aus und stahl mit seinen innovativen Technologien, wie kabelloses Laden und intelligente Sprachinteraktion, die Show auf der 15. Wuxi International Electric Vehicle Exhibition am 20. Mai in Wuxi, China.