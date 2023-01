Yadea nimmt mit Einführung von drei neuen E-Mike-Modellen auf der CES 2023 den US-Markt ins Visier

Nach der Teilnahme an der EUROBIKE und der EICMA stellt der Hersteller von elektrischen Zweirädern auf der CES neue E-Bikes vor

LAS VEGAS, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Yadea, das weltweit führende Unternehmen für elektrische Zweiräder, gab sein Debüt auf der Consumer Electronics Show (CES) 2023 in Las Vegas. Der Auftritt auf der jährlichen Messe ist ein wichtiger und strategischer Schritt in seinem globalen Expansionsplan für 2023. Das Unternehmen stellte auf der Messe E-Bike-Modelle vor, darunter Innovator, URider S und Trooper 01, mit dem Ziel, das Fahrerlebnis für Fahrradfahrer in ganz Nordamerika zu revolutionieren.

Dies folgt auf die erfolgreiche Teilnahme von Yadea an den Messen EUROBIKE und EICMA im Jahr 2022, als die Marke eine Reihe neuer elektrisch betriebener Motorräder, Fahrräder, Mopeds und Kick-Roller präsentierte und die Aufmerksamkeit von Händlern gewann.

Die Präsentation von drei Zweiradmodellen von Yadea, die seine unternehmenseigene intelligente Motortechnologie verwenden, hat sich zu einem Höhepunkt der CES 2023 entwickelt.

Die Yadea Group begann vor fünf Jahren mit der Produktion von E-Bikes und hat ein Forschungs- und Entwicklungsteam aus Absolventen der Universität Tsinghua aufgebaut. Es ist bemerkenswert, dass 90 % der in seinen E-Bikes installierten Motoren im Unternehmen entwickelt wurden.

Der proprietäre intelligente Motor von Yadea verfügt über ein maximales Drehmoment von 100 Nm und einen integrierten Multisensor-Algorithmus, der mit einer Präzision des Drehmomentsensors von 0,01 nm die Absicht des Fahrers genau abschätzen kann. Der Motor kommt ohne interne Konnektoren aus und hat die geringste Anzahl von Teilen in der Branche, was die Möglichkeit von Störungen minimiert und Reparaturen und Austausch erleichtert.

Das Modell Innovator, das mit dem IDEA Bronze Award und dem japanischen Good Design Award ausgezeichnet wurde, verfügt über einen Magnesium-Monocoque-Gussrahmen mit einem Single-Arm-Design vorn und hinten, nimmt zusammengeklappt eine Breite von nur 24 cm ein und kann sehr platzsparend verstaut werden, was es zu einem idealen Transportmittel für den Arbeitsweg macht. Darüber hinaus nutzt der Innovator die proprietäre TorqueTronic-Technologie von Yadea, um mit reibungsloser Gangschaltung das Fahrerlebnis angenehmer zu machen.

Der URider S verfügt über eine hohe Kapazität und den hochdichten Lithium-Akku LG18650, ein schnelles Ladegerät mit 48 V und 3 A (vollständige Aufladung in 4-5 Stunden) sowie tragfähigen Gepäckträger vorn und hinten.

Einer der Höhepunkte des Trooper 01 ist seine äußere Ähnlichkeit mit einem klassischen Motorrad. Das E-Bike ist mit leistungsstarken Lithiumzellen mit hoher Energiedichte sowie breiten Reifen und hervorragenden Scheibenbremsen ausgestattet, die ein sicheres Fahrerlebnis auch auf holprigen und schlecht gepflasterten Straßen gewährleisten.

Darüber hinaus verfügt diese Ausführung über eine Leistung von 1.000 Watt mit zwei Motoren, die beide mit elektronischem Sperrdifferenzial (Electronic Limited Slip Differential, ELSD) für mehr Sicherheit sorgen, indem Leistungsverluste beim Starten und Anfahren vermieden wird. Die dedizierte TFT-LCD-Anzeige ermöglicht die Zustandsansicht des vorderen und hinteren Motors in Echtzeit. Der Fahrer kann einfach zwischen den verschiedenen Modi des Fahrzeugs wechseln, einschließlich Einzelantrieb vorn, Einzelantrieb hinten, zeitweiliger und durchgehender Zweiradantrieb. Mit Funktionen, die nach persönlichen Vorlieben angepasst werden können, bietet das E-Bike ein unterhaltsameres und neuartiges Fahrerlebnis.

Yadea tritt mit der Einführung von zwei neuen Zweirädern für mittlere und kurze Strecken in den US-Markt ein

Um die umfangreichen Chancen zu nutzen, die das schnelle Wachstum des US-Marktes mit sich bringt, plant Yadea in diesem Jahr eine Reihe lokaler Marketingkampagnen für Trooper 01, URider S und Innovator, mit dem Ziel durchzuführen, das Marktwachstum der Marke durch die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern zu fördern.

Gleichzeitig etabliert und erweitert Yadea seine Präsenz über mehrere Vertriebskanäle. Neben dem Start seiner offiziellen Website für E-Bikes (https://store.yadea.com) hat das Unternehmen für die Kundenbetreuung außerdem Logistikzentren und Kundendienstlager in US-Bundesstaaten des Westens und mittleren Westens aufgebaut. Der E-Bike-Hersteller hat auf der diesjährigen CES außerdem die Erweiterung seines Händlernetzwerks durch die Bewerbung von Investitionen unternommen.

Yadea ist zuversichtlich, dass das Unternehmen durch die Kombination von Qualität, Technologien und Dienstleistungen gut positioniert ist, um in naher Zukunft außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen für lokale Verbraucher anzubieten und gleichzeitig das Erlebnis für E-Bike-Nutzer zu verbessern.

Informationen zu Yadea

Yadea, das größte und umsatzstärkste Zweiradunternehmen, hat bislang Produkte an mehr als 70 Millionen Nutzer in über 100 Ländern und Regionen verkauft und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40.000 Einzelhändlern weltweit. Das Unternehmen hat in beeindruckender Weise fünf Jahre in Folge die Umsatzzahlen bei den Zweiradherstellern angeführt. Mit dem Unternehmensmotto „Electrify Your Life" investiert der weltweit führende Entwickler und Hersteller von elektrischen Zweirädern weiterhin in die Forschung und Entwicklung, Produktion und globale Expansion, um eine gemeinsame und nachhaltige Zukunft für die Menschheit aufzubauen.

