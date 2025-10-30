Yamaha te invita a "desenvolver la expresión" a través del regalo de la música esta temporada navideña

BUENA PARK, California, 30 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Yamaha vuelve a llevar la magia de la música a los hogares de todo el país con el regreso de su campaña anual de vacaciones, alentando tanto a las familias como a los entusiastas de la música a regalar instrumentos musicales y a iniciar un viaje de autoexpresión para toda la vida.

Experimente el comunicado de prensa multimedia interactivo aquí: https://www.multivu.com/yamaha/9364251-es-yamaha-unwrap-expression-through-the-gift-of-music-this-holiday-season

El tema de esta campaña, "Unwrap Expression", celebra la conexión emocional y la alegría que la música brinda a los seres queridos durante las vacaciones y más allá. Yamaha ofrece dos promociones exclusivas para ayudar a que la música sea una parte significativa de sus celebraciones.

Desde ahora hasta el 6 de enero de 2026, Yamaha ofrece 0 % de APR durante 24 meses en modelos de piano seleccionados. Ya sea que desee un piano que ofrezca una grabación completa, funciones de reproducción y una apariencia impresionante en la habitación, como el Disklavier ENSPIRE o el piano vertical U Series, nuestra opción más popular para estudiantes, profesores y profesionales, esta oferta es la más esperada del año para cualquiera que busque comprar un piano para su hogar.

Yamaha también ofrece un descuento de hasta $ 200 en instrumentos de viento y cuerda que cumplan los requisitos. Los saxofones de la serie YAS-62III de edición limitada, con lacas doradas y ámbar visualmente atractivas, junto con el clarinete YCL-CSVR, diseñados para profesionales y estudiantes con confianza musical que están listos para mejorar su instrumento. Estas ofertas hacen que sea más fácil que nunca invertir en instrumentos de alta calidad que inspiren la creatividad y apoyen el crecimiento musical.

Para obtener más detalles sobre las promociones navideñas de esta temporada y conocer otros modelos disponibles en esta promoción, visite: Financiamiento de piano navideño y Reembolso navideño.

Póngase en contacto con

Lauren Jacobson

[email protected]

SOBRE YAMAHA

Yamaha Corporation of America es la mayor filial de Yamaha Corporation, la empresa de música y sonido líder en el mundo, con sede en Hamamatsu (Japón). El equipo de Yamaha se compromete a ayudar a todos a progresar, expresarse y conectarse a través de la música y el sonido. Ofrecemos productos innovadores, finamente elaborados y galardonados para todo su viaje musical, incluidos pianos, instrumentos de metal, instrumentos de viento-madera, cuerdas, teclados electrónicos, guitarras, batería, equipos de audio profesional y doméstico.

FUENTE Yamaha Corporation