Yamaha představuje syntezátor MODX M: Vylepšenou expresivitu pro hudebníky z celého světa

News provided by

Yamaha Corporation

Oct 14, 2025, 22:01 ET

Zcela nová řada syntezátorů v sobě spojuje inovace a dostupnost pro moderní hudební tvůrce

HAMAMATSU, Japonsko, 15. října 2025 /PRNewswire/ -- Yamaha s hrdostí oznamuje uvedení MODX M, nové střední řady syntezátorů, která praktickým profesionálním hudebníkům nabídne výjimečný zvuk, expresivní ovládání a optimalizované pracovní prostředí v kompaktním a lehkém designu.

MODX M navazuje na vlajkovou loď MONTAGE M a přináší špičkovou technologii a profesionální funkce ještě širšímu publiku. Díky třem zvukovým jádrům — AN-X pro vintage analogový zvuk, FM-X pro moderní digitální syntézu a AWM2 pro ultra realistické zvuky nástrojů — nabízí MODX M širokou škálu tónů vhodných pro každý hudební styl.

MODX M byl vyvinut na základě rozsáhlé zpětné vazby od hudebníků z celého světa a je přímou odpovědí na potřeby globální hudební komunity. Je navržen tak, aby byl výkonný, expresivní, dostupný a přenosný, čímž dále rozšiřuje tvůrčí možnosti hudebníků po celém světě.

MODX M je navržen pro použití na pódiu i ve studiu. Nabízí tři modely přizpůsobené různým stylům hry.

  • MODX M6 (34,459.00 Kč): polovyvážená klaviatura s 61 klávesami pro hráče na syntezátory
  • MODX M7 (42,119.00 Kč): polovyvážená klaviatura se 76 klávesami pro hráče na klávesové nástroje
  • MODX M8 (47,218.00 Kč): vyvážená kladívková mechanika s 88 klávesami pro pianisty

Každý model je vybaven inovativními ovládacími prvky, včetně osmi fyzických faderů, ovladače Super Knob pro modulaci více parametrů současně a vysokým rozlišením ovládání na všech rozhraních. MODX M je dodáván se zdarma dostupným softwarovým syntezátorovým pluginem Expanded Softsynth Plugin (ESP) pro všechny registrované majitele (bude dostupný začátkem roku 2026) — virtuální verze MODX M, která se hladce integruje do libovolného DAW (Digital Audio Workstation) softwaru a umožňuje hudebníkům tvořit a editovat performance opravdu kdekoli.

MODX M je důkazem odhodlání společnosti Yamaha k inovacím, dostupnosti a vášni k tvůrcům hudby, kteří se spoléhají na to, že jejich nástroje budou slyšet. Pro další informace navštivte prosím stránky https://yamaha.io/MODXM.

Kontakt:
Lauren Jacobson
[email protected] 

Yamaha Corporation 

Skupina Yamaha Group, založená v roce 1887, se etablovala jako světový lídr v produkci hudebních nástrojů a audio produktů a zároveň pokračuje v různých obchodních aktivitách zaměřených na rozvoj služeb souvisejících se zvukem a hudbou. Yamaha provozuje a spravuje více než 60 dceřiných společností po celém světě, které se věnují milionům zákazníků na šesti kontinentech a zaměřují se na poskytování vynikající kvality a inovací, přičemž kladou důraz na udržitelnost a přispívají k "prosperitě" lidí. Další informace naleznete na stránkách https://www.yamaha.com/en/

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Yamaha predstavuje syntetizátor MODX M: Vylepšenú expresivitu pre hudobníkov z celého sveta

Yamaha s hrdosťou oznamuje uvedenie MODX M, novej strednej série syntetizátorov, ktorá profesionálnym hudobníkom ponúkne výnimočný zvuk, expresivne...

Yamaha presenta el sintetizador MODX M: elevando la expresión de los músicos de todo el mundo

Yamaha anuncia el lanzamiento de MODX M, una nueva línea de sintetizadores de gama media diseñados para los profesionales con un sonido excepcional,...
More Releases From This Source

Explore

Music

Music

Entertainment

Entertainment

Retail

Retail

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics