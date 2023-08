Yang Dongsheng: XCMG acelerará a glocalização, promovendo a cadeia industrial colaborativa nas Américas

ATLANTA, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Yang Dongsheng, CEO e Presidente da XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425), está visitando o centro de P&D, as fábricas, as equipes de vendas e as filiais de operações do grupo nos EUA, no México e no Brasil, defendendo firmemente seu princípio de desenvolvimento internacional com confiança para promover a colaboração na cadeia industrial nos EUA e estimular ainda mais o desenvolvimento localizado nas Américas.

Nos EUA, Yang enfatiza a importância de operar de acordo com os mais altos padrões, em conformidade com os regulamentos, e fazer parte das comunidades para unir, colaborar e superar dificuldades, com o objetivo de criar maiores valores para os clientes locais.

"O mercado dos EUA é de grande importância para a XCMG, e nós aumentaremos ainda mais a nossa influência e apoio ao desenvolvimento. O Centro de P&D dos EUA deve trabalhar em estreita colaboração com as áreas de vendas e marketing, concentrando-se em avanços importantes para aproveitar as oportunidades de introdução de novos produtos, enquanto nosso Instituto de Pesquisa dos EUA deve ser responsável não apenas pela adaptabilidade e confiabilidade de nossos produtos lançados no mercado local, como também pelo suporte ao ciclo de vida completo, bem como pela aplicação e manutenção de dados para garantir que cada produto seja um sucesso", observou Yang.

Empenhada em impulsionar a glocalização, a XCMG continuará a expandir os investimentos noMéxico, uma vez que a XCMG confirmou recentemente que a região da América Central e os negócios no primeiro semestre de 2023 duplicaram, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Yang visitou a fábrica da XCMG no México e se reuniu com o ministro e vice-ministro da economia de Nuevo Leon, o CEO da empresa de IA, e representantes de mais de 10 revendedores no México, Guatemala e Nicarágua. Ele enfatizou o fortalecimento dos investimentos na construção de infraestrutura digital para melhorar a eficiência da produção e a qualidade dos produtos, ao mesmo tempo em que intensifica a construção de centros regionais de peças de reposição e bases de treinamento na América Central.

Enquanto esteve no Brasil, Yang participou da cerimônia de assinatura de acordos de incentivo fiscal ao investimento entre a XCMG Brasil e Pouso Alegre, no sudeste do estado de Minas Gerais.

José Dimas da Silva Fonseca, Prefeito de Pouso Alegre observou que a XCMG Brasil ganhou três vezes a maior medalha de honra pela amizade entre a China e o Brasil. O governo e os moradores de Pouso Alegre estão orgulhosos do investimento da XCMG e de sua contribuição para a economia local.

