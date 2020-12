YDIF et Industrial Design Exhibition : Construire Chongqing comme une capitale du design

Les événements de cette année seront organisés par le Chongqing Yuelai Investment Group et parrainés par le Liangjiang New Area Management Committee. La cérémonie d'ouverture du YDIF est prévue pour le 8 décembre. L'exposition Industrial Design Innovation Exhibition se tiendra du 9 décembre au 31 janvier.

Plus de 400 invités d'honneur de pays tels que l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Irlande, ainsi que de nombreuses organisations et instituts internationaux de design se joindront aux principaux forums et sous-forums du4 YDIF.

Des professionnels, des universitaires de renom et des chefs d'entreprise prononceront des discours et organiseront des discussions et des échanges multilatéraux avec leurs homologues nationaux et internationaux, afin d'explorer une nouvelle voie de développement du design industriel pour renforcer l'économie.

« La Yuelai International Exhibition City s'est pleinement engagée dans le développement et la promotion du design industriel de la ville, et aura établi les quatre piliers du Yuelai Design International Forum de Chongqing, du Chongqing Industrial Design Innovation Exhibition, du Chongqing Industrial Design Competition, et du Chongqing Design Park by 2023 », a déclaré Wang Jumeng, président du conseil d'administration de Yuelai Investment Group Co Ltd.

« D'ici à 2025, le forum s'efforcera de devenir un moteur pour faire de Chongqing une "capitale du design".»

L'exposition Industrial Design Innovation Exhibition, qui durera des mois, se tiendra au centre d'exposition Yueshe Chuangyi, dans la ville d'exposition internationale Liangjiang New Area's Yuelai International Exhibition City, où seront présentées les meilleures technologies et les dernières réalisations de l'industrie manufacturière moderne de la ville.

Une partie des œuvres primées du « 2020 Chongqing Industrial Design Competition » feront également leurs débuts pendant la durée de l'exposition.

L'événement dispose d'une zone d'exposition de 5 000 mètres carrés où plus de 30 grandes entreprises, comme Huawei, Chang'an Automobile, Beijing Oriental Electronics et Tsinghua Unigroup, sont prêtes à présenter leurs dernières technologies de pointe et leurs applications dans les domaines de l'intelligence artificielle, des technologies spatiales, de la fabrication d'équipements, des appareils médicaux et bien d'autres encore.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1359489/chongqing.jpg

Related Links

www.chinaforgingtooldesign.com



SOURCE iChongqing