YE ajoute un deuxième spectacle au GelreDome après que la première date ait été jouée à guichets fermés

Concert supplémentaire le lundi 8 juin 2026 - le jour de l'anniversaire de YE

ARNHEM, Pays-Bas, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Suite à la vente rapide du concert du 6 juin 2026, J.Noah Live annonce que YE, connu mondialement sous le nom de Kanye West, ajoutera un deuxième spectacle au GelreDome aux Pays-Bas. Le concert supplémentaire aura lieu le lundi 8 juin 2026, date de l'anniversaire de YE.

Le plus grand théâtre des Pays-Bas

La première représentation, le 6 juin, s'est déroulée à guichets fermés peu après la mise en vente des billets, en raison d'une demande exceptionnelle. Au début de la prévente, plus de 500 000 fans ont tenté d'accéder simultanément au système de billetterie. En raison de la forte demande, et en concertation avec le lieu et l'équipe de YE, une date supplémentaire a été ajoutée.

Le 8 juin, YE retournera aux Pays-Bas pour la première fois depuis 2013 et jouera deux soirs dans l'une des plus grandes salles du pays. Plusieurs concerts européens supplémentaires ont également été annoncés, y compris des concerts dans des stades à Istanbul, Marseille et à Madrid.

« La demande de billets pour le 6 juin était sans précédent. Nous sommes ravis de pouvoir ajouter une nouvelle soirée légendaire, en collaboration avec GelreDome et l'équipe de YE », a déclaré J.Noah Live. « Cela permet à un plus grand nombre de fans de participer à l'événement ».

Les spectacles du GelreDome comprendront une production en direct à grande échelle combinant musique, performance et éléments visuels. Les préparatifs pour les deux nuits sont déjà en cours.

Les fans peuvent s'inscrire à la prévente dès aujourd'hui via les canaux officiels de GelreDome, J.noah in YE. La prévente commence le vendredi 13 mars à 10h00, suivie de la mise en vente générale le samedi 14 mars à 10h00.

Pour plus d'informations :

https://www.yenetherlands.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928145/GelreDome.jpg