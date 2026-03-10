YE gibt zweite Show im GelreDome nach ausverkauftem ersten Termin

Zusatzkonzert am Montag, 8. Juni 2026 - an YEs Geburtstag

ARNHEM, Niederlande, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Nach dem raschen Ausverkauf des Konzerts am 6. Juni 2026 gibt J.Noah Live bekannt, dass YE, weltweit bekannt als Kanye West, eine zweite Show im GelreDome in den Niederlanden geben wird. Das Zusatzkonzert findet am Montag, dem 8. Juni 2026, dem Geburtstag von YE, statt.

Das größte Theater der Niederlande

Die erste Show am 6. Juni war aufgrund der außergewöhnlichen Nachfrage bereits kurz nach Verkaufsstart ausverkauft. Beim Start des Vorverkaufs versuchten mehr als 500.000 Fans gleichzeitig, auf das Ticketverkaufssystem zuzugreifen. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage und in Absprache mit dem Veranstaltungsort und dem Team von YE wurde ein zusätzlicher Termin angesetzt.

Mit der zweiten Show am 8. Juni kehrt YE zum ersten Mal seit 2013 in die Niederlande zurück und wird an zwei Abenden in einer der größten Hallen des Landes auftreten. Außerdem wurden mehrere zusätzliche europäische Konzerte angekündigt, darunter Stadionkonzerte in Städten wie Istanbul, Marseille und Madrid.

„Die Nachfrage nach Eintrittskarten für den 6. Juni war so groß wie nie zuvor. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit GelreDome und dem Team von YE eine weitere legendäre Nacht hinzufügen können", so J.Noah Live. „Das gibt mehr Fans die Möglichkeit, daran teilzuhaben".

Bei den GelreDome-Shows handelt es sich um eine groß angelegte Live-Produktion, die Musik, Performance und visuelle Elemente kombiniert. Die Vorbereitungen für beide Abende sind bereits im Gange.

Fans können sich ab heute über die offiziellen Kanäle von GelreDome, J.Noah und YE für den Vorverkauf registrieren. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, den 13. März um 10:00 Uhr, gefolgt vom allgemeinen Vorverkauf am Samstag, den 14. März um 10:00 Uhr.

Weitere Informationen:

https://www.yenetherlands.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928145/GelreDome.jpg