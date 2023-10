Yeastar annonce les lauréats des Yeahs Awards 2023 pour le succès de ses clients et partenaires

XIAMEN, Chine, 31 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Yeastar , le plus important fournisseur mondial de communications unifiées (UC), a annoncé hier les gagnants de ses Yeahs Awards 2023 lors de son événement annuel, Yeastar Day. Les Yeahs Awards reconnaissent les réalisations exceptionnelles des partenaires de Yeastar et leurs meilleurs projets qui mettent en valeur les technologies Yeastar.

Les lauréats des Yeahs Awards de cette année sont :

NCX Solutions

En tant que l'un des plus grands services d'énergie municipaux d'Afrique, City Power a une mission claire : fournir une alimentation électrique durable aux habitants de Johannesburg. Cependant, son système analogique vieillissant entravait l'efficacité de sa communication et le fonctionnement de son centre d'appels. NCX Solutions a aidé City Power à passer à Yeastar P-Series Software Edition, une solution IP moderne qui a amélioré sa fiabilité, sa mobilité et son interopérabilité, tout en optimisant les flux de travail de son centre d'appels de 200 places.

Maxindo Raya

En tant qu'opérateur maritime et logistique de premier plan en Asie du Sud-Est, le groupe Meratus a été confronté à un défi de taille : mettre en place un système téléphonique pour une nouvelle succursale en seulement quatre heures. Le système devait également s'intégrer à son PBX analogique, à Microsoft Teams et à Active Directory. Maxindo Raya a relevé le défi et a déployé Yeastar P570 et des passerelles VoIP au siège social, ainsi que Linkus Web Client pour le personnel de la succursale. Le nouveau déploiement permet une communication transparente entre les sites avec un accès à distance sécurisé et permet une expansion future.

SIPPER

En tant que filiale du leader mondial des tests, de l'inspection et de la certification, SGS Thaïlande accorde une grande importance à l'efficacité des communications. Cependant, son ancien système téléphonique était peu fiable et incohérent et ne permettait pas le travail à distance et les déplacements à l'étranger. SIPPER a résolu ces problèmes en installant Yeastar P-Series Software Edition, une solution conviviale et évolutive qui a amélioré la stabilité des communications, la mobilité et la collaboration. Avec Linkus UC Clients et l'intégration de Microsoft 365, l'entreprise peut désormais travailler de manière transparente sur tous les sites et toutes les plateformes.

Visualforma

Faisant partie de la plus grande municipalité du Portugal, le conseil municipal d'Odemira compte plus de 4 000 terminaux pour fournir des services publics essentiels. Cependant, son infrastructure de communication obsolète compromettait son efficacité, ses performances et la qualité de ses services. Visualforma a équipé le conseil municipal avec Yeastar P-Series Software Edition, un système téléphonique sécurisé, fiable et évolutif avec des interfaces intuitives et des fonctionnalités de reporting robustes. Le conseil municipal peut désormais surveiller et analyser les activités d'appel avec une visibilité accrue et prendre des décisions fondées sur des données pour la prestation de services.

Le grand prix Ace Distributor a été remis à One-Net Communications de Singapour, qui a fait preuve d'une performance exceptionnelle dans la promotion des produits Yeastar auprès d'un large éventail d'industries et de clients. Il a également présenté le plus grand nombre de cas clients, montrant comment les solutions Yeastar ont permis de résoudre divers problèmes de communication et de créer de la valeur pour différents scénarios.

« Nous sommes ravis de voir comment nos précieux partenaires ont permis aux clients de tous les secteurs et de toutes les régions géographiques de bénéficier des solutions Yeastar, a déclaré Prince Cai, vice-président de Yeastar. Chacun de nos partenaires a contribué à l'excellence dont nous avons été témoins au cours de la dernière année. Nous les remercions de leur confiance et nous avons hâte de grandir ensemble en 2024 et au-delà. »

Regardez la cérémonie de remise des prix pour plus de détails sur l'histoire et les interviews avec les partenaires.

À propos de Yeastar

Yeastar aide les entreprises à créer de la valeur numérique en rendant les solutions de communication et d'espace de travail facilement accessibles, de la propriété et de l'adoption à l'utilisation et à la gestion quotidiennes. Yeastar s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de solutions de communications unifiées avec un réseau mondial de partenaires et plus de 450 000 clients dans le monde entier. Engagé à fournir la bonne technologie aux entreprises axées sur la valeur, Yeastar propose des produits et des services pour les communications unifiées, la planification du lieu de travail et l'espace de travail hybride pour leur permettre de prospérer dans le monde numérique moderne. Pour en savoir plus sur Yeastar ou pour devenir partenaire de l'entreprise, consultez le site https://www.yeastar.com/ .

Contact :

Aviva Li

+86-592-5503309

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1312520/4358557/Yeastar_Logo.jpg

SOURCE Yeastar