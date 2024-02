Yellow.ai führt generative, KI-gestützte E-Mail-Automatisierung für sofortigen und skalierbaren Kundensupport ein

Durch die Automatisierung von 80 % der eingehenden E-Mail-Kundenanfragen werden präzise Lösungen rund um die Uhr erzielt und die Betriebskosten um 60 % gesenkt.

SAN MATEO, Kalifornien, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Yellow.ai, ein weltweit führender Anbieter von generativer, KI-gestützter Kundenservice-Automatisierung, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit von Email Automation bekannt, um große Mengen an E-Mail-basierten Support-Anfragen effektiv zu verwalten. Die Lösung nutzt generative KI, um 80 % der eingehenden E-Mail-Anfragen selbstständig zu bearbeiten und so rund um die Uhr schnelle und präzise Antworten zu gewährleisten. Sie unterstützt nahtlos mehrere Sprachen und lässt sich in die Omnichannel-Kundenservice-Plattform von Yellow.ai integrieren, um ein umfassendes und personalisiertes Support-Erlebnis zu bieten.

Obwohl viele Verbraucher den E-Mail-Kundendienst bevorzugen, haben Unternehmen oft Schwierigkeiten, E-Mail-Anfragen effizient zu bearbeiten. Die Verbraucher berichten von Fällen, in denen sie ignoriert werden und die Agenten nicht in der Lage sind, Anfragen beim ersten Kontakt angemessen zu beantworten, was erhebliche finanzielle Auswirkungen hat. Die schiere Menge an Supportanfragen per E-Mail unterstreicht den dringenden Bedarf an Lösungen zur E-Mail-Automatisierung. Die Lösung von Yellow.ai adressiert dieses Problem, indem sie effektiven E-Mail-basierten Support bietet, der zu einer verbesserten Kundenerfahrung führt.

Mit Hilfe von Large Language Models (LLM) ist Email Automation in der Lage, komplexe, unstrukturierte E-Mails zu verstehen und mehrere Absichten genau zu identifizieren sowie den Gegenstand und die Dringlichkeit der E-Mail abzuleiten. Die Lösung geht noch einen Schritt weiter: Sie identifiziert den Benutzer und liefert eine kontextbezogene Antwort, die auf den Erkenntnissen der Benutzer beruht. Dadurch wird das Ticketvolumen um bis zu 80 % reduziert und die Lösung beim ersten Kontakt um bis zu 20 % verbessert. Folglich senkt die E-Mail-Automatisierung von Yellow.ai die Betriebskosten um 60 %, da die Ausgaben für die Einarbeitung und Schulung weiterer Mitarbeiter minimiert werden.

„Unsere Kunden haben betont, dass sie dringend eine Lösung benötigen, um E-Mail-Anfragen effizient und zeitnah zu bearbeiten. Branchenumfragen zeigen, dass 62 % der Unternehmen nicht auf Kundendienst-E-Mails antworten, und wenn sie es doch tun, beträgt die durchschnittliche Antwortzeit etwa 12 Stunden, was sich sehr nachteilig auf das Kundenerlebnis auswirkt", sagte Raghu Ravinutala, CEO & Mitbegründer von Yellow.ai. „Mit Email Automation revolutionieren wir die Art und Weise, wie Unternehmen E-Mail-Anfragen von Kunden verwalten. Email Automation von Yellow.ai basiert auf auf YellowG - unserem firmeneigenen LLM - und weist eine Halluzinationsrate von weniger als einem Prozent auf. Das Ergebnis sind hochpräzise und kontextuell relevante Antworten. Diese gut getimte Markteinführung steht im Einklang mit unserem allgemeinen Ziel, den Kundenservice durch die Lösung komplexer Unternehmensherausforderungen zu verändern."

Yellow.ai Email Automation bietet Kunden-Support-Teams folgende Vorteile:

• Automatisierte Workflow-Auslösung: Durch den Einsatz von Natural Language Processing (NLP) löst die Lösung Workflows auf der Grundlage von E-Mail-Intentionen aus, vom Abrufen von Antworten aus der Wissensdatenbank bis hin zur Eskalation und Weiterleitung von Agenten, um Anfragen effizient zu lösen.

• Agent Assist : In den Fällen, in denen die E-Mail an einen menschlichen Agenten gerichtet ist, erhalten diese eine generative KI-gestützte Antwortunterstützung, die eine um 30 % schnellere Beantwortung durch die automatische Generierung von Antworten ermöglicht, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.

• Vereinfachte Klassifizierung: Eingehende E-Mails werden automatisch nach Absicht, Dringlichkeit, Kundensegment usw. klassifiziert, wodurch die Zeit, die menschliche Mitarbeiter für die manuelle Priorisierung von E-Mails aufwenden, um 30 % reduziert wird.

• Nahtlose Integrationen: Das System lässt sich nahtlos in führende Ticketing- und CRM-Systeme wie Salesforce, SAP und Zendesk integrieren und ermöglicht so einen reibungslosen Informationsfluss. Diese Integration ermöglicht mehr personalisierte Lösungen für Kunden und die automatische Erstellung und Priorisierung von Tickets.

„Email Automation von Yellow.ai ist ein entscheidender Faktor für Unternehmen, die ihren E-Mail-Support rationalisieren möchten. Die Nutzung von LLMs zur Erkennung verschiedener Absichten, zur Generierung von Antworten und sogar zur Eskalation an die richtigen Teams ist ein technologischer Durchbruch. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Yellow.ai zur Verbesserung des E-Mail-Supports, um die Kundenerfahrung zu verbessern", sagte Jessica Osborn, Sr. Manager IT Operations, Randstad USA.

Um eine Demo zu buchen, besuchen Sie uns hier: https://yellow.ai/email-support-simplified/

Über Yellow.ai

Yellow.ai versetzt Unternehmen in die Lage, durch eine generative, KI-gestützte Plattform zur Automatisierung des Kundendienstes die Qualität von Kundengesprächen zu verbessern. Unsere Vision der Zukunft ist ein völlig autonomer Kundensupport, der eine beispiellose Effizienz ermöglicht und die Betriebskosten erheblich senkt. Yellow.ai hat seinen Hauptsitz in San Mateo und bedient mehr als 1100 Unternehmen, darunter Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections und Randstad, in mehr als 85 Ländern. Unsere Plattform basiert auf einer Multi-LLM-Architektur und wird kontinuierlich mit mehr als 16 Mrd. Konversationen pro Jahr trainiert. So können Unternehmen erstklassige Erlebnisse liefern und nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen. Yellow.ai wurde 2016 gegründet und verfügt über Niederlassungen in sechs Ländern. Das Unternehmen hat bereits über 102 Millionen US-Dollar von erstklassigen Investoren erhalten.

