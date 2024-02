Yellow.ai lance l'automatisation des e-mails basée sur l'IA générative pour un support client instantané et évolutif

En automatisant 80 % des requêtes des clients par e-mail entrants, cette solution permet de résoudre des problèmes de manière précise 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout en réduisant les coûts opérationnels de 60 %

SAN MATEO, Californie, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Yellow.ai, l'un des leaders mondiaux de l'automatisation du service à la clientèle basée sur l'IA générative, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de sa solution d' automatisation des e-mails pour gérer efficacement les volumes élevés de demandes de support effectuées par e-mail. Cette solution s'appuie sur l'IA générative pour traiter de manière autonome 80 % des requêtes par e-mail entrants, garantissant des réponses rapides et précises 24 heures sur 24. Prenant en charge plusieurs langues de manière transparente, elle s'intègre à la plateforme de service client omnicanal de Yellow.ai, offrant ainsi une expérience d'assistance complète et personnalisée.

Bien que de nombreux consommateurs préfèrent le courrier électronique pour contacter le service client, les entreprises ont souvent du mal à gérer efficacement les demandes de renseignements passant par cette voie. Lorsque les consommateurs signalent des cas où ils sont ignorés et que les agents ne leur apportent pas une réponse satisfaisante au cours de la première interaction, les ramifications financières d'un mauvais service sont importantes. Le volume considérable de requêtes de support par e-mail souligne le besoin critique de solutions d'automatisation des e-mails. La solution de Yellow.ai répond à ce problème en fournissant une assistance efficace par e-mail, améliorant ainsi l'expérience client.

S'appuyant sur des grands modèles de langage (LLM), l'automatisation des e-mails est capable de comprendre les messages complexes et non structurés, d'identifier avec précision plusieurs intentions et de déduire l'objet et l'urgence d'un e-mail donné. En allant plus loin, elle identifie l'utilisateur et fournit une réponse contextuelle basée sur les informations de ce dernier, réduisant les volumes de tickets jusqu'à 80 % et améliorant la résolution d'un problème dès le premier contact jusqu'à 20 %. Par conséquent, l'automatisation des e-mails de Yellow.ai réduit efficacement les coûts opérationnels de 60 % grâce à la réduction des dépenses associées à l'intégration et à la formation d'un plus grand nombre d'agents.

« Nos clients ont souligné le besoin crucial d'une solution permettant de relever de manière efficace et rapide les défis liés à la gestion des requêtes par e-mail. Les enquêtes effectuées au sein du secteur révèlent que 62 % des entreprises ne répondent pas aux e-mails de service à la clientèle ; quand elles le font, le temps de réponse moyen est d'environ 12 heures, ce qui nuit grandement à l'expérience client », a déclaré Raghu Ravinutala, PDG et co-fondateur de Yellow.ai. « Avec l'automatisation des e-mails, nous révolutionnons la façon dont les entreprises gèrent les demandes de renseignements par courrier électronique de leurs clients. L'automatisation des e-mails de Yellow.ai, alimentée par YellowG, notre LLM propriétaire, présente un taux d'hallucination inférieur à 1 % pour des réponses très précises et pertinentes dans leur contexte. Ce lancement opportun s'aligne avec notre objectif plus large consistant à transformer le service à la clientèle en résolvant des défis d'entreprise complexes. »

L'automatisation des e-mails de Yellow.ai offre aux équipes de service client :

Un déclenchement automatisé du flux de travail : en tirant parti du traitement du langage naturel (NLP), la solution déclenche des flux de travail en fonction de l'intention du courrier électronique, depuis la récupération des réponses dans la base de connaissances à l'escalade et au transfert des agents, résolvant ainsi les requêtes de manière efficace.

en tirant parti du traitement du langage naturel (NLP), la solution déclenche des flux de travail en fonction de l'intention du courrier électronique, depuis la récupération des réponses dans la base de connaissances à l'escalade et au transfert des agents, résolvant ainsi les requêtes de manière efficace. Une assistance aux agents : pour les cas où l'e-mail est dirigé vers un agent humain, celui-ci bénéficie d'une assistance à la réponse alimentée par l'IA générative, qui permet des réponses 30 % plus rapides grâce à une génération de réponse automatisée sans compromettre la précision.

pour les cas où l'e-mail est dirigé vers un agent humain, celui-ci bénéficie d'une assistance à la réponse alimentée par l'IA générative, qui permet des réponses 30 % plus rapides grâce à une génération de réponse automatisée sans compromettre la précision. Une classification simplifiée : les e-mails entrants sont automatiquement classés en fonction de l'intention, de l'urgence, du segment de clientèle, etc., ce qui réduit de 30 % le temps passé par les agents humains à hiérarchiser manuellement le courrier reçu.

les e-mails entrants sont automatiquement classés en fonction de l'intention, de l'urgence, du segment de clientèle, etc., ce qui réduit de 30 % le temps passé par les agents humains à hiérarchiser manuellement le courrier reçu. Une intégration sans faille : la solution s'intègre parfaitement aux principaux systèmes de billetterie et de CRM tels que Salesforce, SAP et Zendesk, facilitant ainsi le flux d'informations. Cette intégration améliore les résolutions personnalisées pour les clients et permet la création et la priorisation automatisées des requêtes.

« La fonctionnalité d'automatisation des e-mails de Yellow.ai change la donne pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations de support par e-mail. Tirer parti des LLM pour identifier des intentions variées, générer des réponses et même les réorienter vers les équipes adéquates représente une avancée technologique. Nous sommes ravis de collaborer avec Yellow.ai pour approfondir le soutien par courrier électronique et ainsi améliorer l'expérience client », a déclaré Jessica Osborn, directrice générale des opérations informatiques pour Randstad USA.

Pour réserver une démonstration, rendez-vous sur : https://yellow.ai/email-support-simplified/

À propos de Yellow.ai

Yellow.ai permet aux entreprises de créer des conversations client mémorables grâce à notre plateforme d'automatisation du service client alimentée par l'IA. Notre objectif est de paver la voie vers un support client entièrement autonome d'une efficacité inégalée, et de réduire considérablement les coûts opérationnels. Basée à San Mateo, Yellow.ai dessert plus de 1 100 entreprises telles que Sony, Domino's, Hyundai, Ferrellgas, Waste Connections et Randstad dans plus de 85 pays. Notre plateforme est basée sur une architecture multi-LLM et s'entraîne de manière continue avec plus de 16 milliards de conversations chaque année, permettant aux entreprises d'offrir des expériences améliorées et d'établir des relations durables avec leurs clients. Fondée en 2016 avec des bureaux dans six pays, Yellow.ai a levé plus de 102 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier ordre.

Pour les demandes de renseignements :

Anujaa Singh

Relations publiques et communications

Yellow.ai

[email protected]