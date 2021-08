Yili erobert erneut den Spitzenplatz als wertvollste Molkereimarke der Welt

HOHHOT, China, 13. August 2021 /PRNewswire/ -- Am 10. August 2021 veröffentlichte Brand Finance den jährlichen Bericht über die wertvollsten und stärksten Lebensmittel- und Getränkemarken. Das chinesische Unternehmen Yili hat in diesem Jahr erneut den ersten Platz auf der Liste der 10 wertvollsten Molkereimarken erobert und einen Anstieg des Markenwerts um 11 % auf 9,6 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Dank seiner starken Innovationskraft wurde Yili außerdem vier Jahre in Folge als weltweit führendes Molkereiprodukt in Bezug auf das Markenpotenzial eingestuft.