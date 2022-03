Yili erzielt in den ersten zwei Monaten des Jahres 2022 ein Betriebsergebnis von 21,5 Milliarden RMB und verzeichnet damit den besten Start in ein Jahr aller Zeiten

Im Januar und Februar 2022 erzielte Yili einen Zuwachs des Betriebsergebnisses von 15 % und einen Gewinnanstieg von 20 %.

Yili verzeichnete in einem einzigen Monat ein Betriebsergebnis von über 10 Milliarden RMB und stellte damit einen neuen Rekord beim Geschäftswachstum auf.

HOHHOT, China, 16. März 2022 /PRNewswire/ -- Am 10. März veröffentlichte Yili seine Bekanntmachung über die wichtigsten Betriebsergebnisse im Januar und Februar 2022. Nach vorläufigen Berechnungen erzielte das Unternehmen im Januar und Februar 2022 ein Betriebsergebnis von rund 21,5 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen Gesamtgewinn von rund 3,3 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.