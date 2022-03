Yili réalise le meilleur début d'année de son histoire avec un bénéfice d'exploitation de 21,5 milliards de yuans au cours des deux premiers mois de 2022

Guidée par sa nouvelle vision concernant la création de valeur, Yili a activement saisi les occasions créées par la croissance de la consommation globale et a connu le meilleur début d'année de son histoire, réalisant un bénéfice d'exploitation de plus de 10 milliards de yuans en un seul mois.

Un rendement exceptionnel dans diverses catégories de produits

Yili ne cesse d'améliorer son portefeuille et ses gammes de produits et d'offrir une expérience plus riche aux consommateurs. En janvier et février 2022, les secteurs du lait liquide, du lait en poudre, des produits laitiers ainsi que de la glace ont maintenu une forte dynamique de croissance. Les marques Satine, Ambrosial, Jinlingguan, Chocliz, Gemice, Chang Qing et Meiyitian ainsi que les bâtonnets de fromage pour enfants ont vu leur part de marché augmenter de 3 points de pourcentage sur 12 mois, ce qui a permis à Yili d'élargir encore davantage son marché de niche et de maintenir sa position de leader dans le marché des produits haut de gamme.

La seconde courbe de croissance

À mesure que les ventes de lait maternisé en poudre Jinlingguan augmentent rapidement et que ses activités dans le secteur du fromage doublent en importance, Yili est en voie d'établir une seconde courbe de croissance. En janvier et février, les revenus de vente de lait maternisé Jinlingguan ont augmenté d'au moins 30 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui en fait les plus élevés de l'industrie.

En février, Yili a pris l'initiative d'améliorer la formule du lait maternisé en poudre Jinlingguan et est devenu le seul grand producteur de lait en poudre à répondre à la nouvelle norme nationale stricte. De plus, Yili vient de conclure un accord pour acquérir Ausnutria par l'intermédiaire d'une offre publique d'achat. Après la fusion, Yili devrait connaître une croissance rapide de ses activités dans le secteur du lait en poudre. Le segment du fromage de Yili est également en pleine expansion. La part de marché de ses produits de fromage a augmenté de 3 points de pourcentage en janvier 2022 par rapport à l'année précédente.

Un approvisionnement en lait considérable

À l'heure actuelle, Yili tire profit d'un approvisionnement en lait de qualité de Youran Dairy, le plus grand éleveur de vaches en Chine, et de Zhongdi Dairy, en plus d'avoir fait l'acquisition de Westland Dairy, la deuxième plus grande entreprise laitière de Nouvelle-Zélande. De plus, Yili a autonomisé ses fermes coopératives en leur offrant du financement, de la formation et d'autres ressources de qualité. Avec l'acquisition d'Ausnutria, qui détient de très importantes ressources laitières aux Pays-Bas et en Australie, Yili renforcera davantage ses atouts dans le domaine de l'approvisionnement en lait.

En outre, Yili possède 15 centres d'innovation en recherche et développement et 13 bases de production à l'étranger. Ses produits sont vendus dans plus de 60 pays et régions du monde. Yili est persuadée qu'elle connaîtra une forte croissance au cours des prochaines années.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1766559/image_1.jpg

