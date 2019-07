Yili fica em terceiro lugar entre as mais valiosas marcas alimentícias do mundo e é a mais valiosa da Ásia

"É uma honra receber um reconhecimento tão alto da Brand Finance", diz Yipeng Zhang, o vice-presidente do Yili Group. "Nosso sucesso não se deve somente à estratégia "Laticínio Inteligente", que ajudou a impulsionar o valor de marca do Yili, mas também à construção do "Ecossistema Global de Saúde", conjuntamente com nossos parceiros internacionais, o que nos permitiu apresentar um crescimento estável".

O Yili tem promovido o ecossistema global de saúde e aumenta o valor global da marca por meio do "Sistema WISH", que foca na saúde e bem-estar de pessoas a partir de quatro perspectivas:

Resultados de ganhos mútuos na cadeia industrial: o Yili assumiu a liderança na apresentação da estratégia de desenvolvimento da cadeia da indústria verde, e recebeu das Nações Unidas e da organização profissional internacional o título de "Melhor intérprete de valor social com a ideia de baixo carbono".

Qualidade e Inovação: o Yili reuniu toda a força de produção para salvaguardar a segurança do consumidor, e os departamentos da divisão de leite líquido, leite em pó, iogurte e bebidas geladas do Yili receberam a Certificação 22000 do Sistema de Segurança Alimentar (Food Safety System Certification, FSSC 22000, em inglês).

Bem-estar Social: o Yili se importa com o crescimento da juventude e apoia o desenvolvimento saudável da comunidade. Em maio, a firma subsidiária do Yili na Indonésia participou do evento de caridade "One Million Help", realizado em Jakarta pela Fundação Indonésia do Câncer Infantil, e doou toda a receita gerada pelas vendas de caridade.

Nutrição e Saúde: o Yili conduz estudos sobre ciência alimentar em cooperação com institutos e centros de pesquisa de alto nível, entre eles a Universidade de Wageningen, na Holanda, e a Universidade Lincoln, na Nova Zelândia, para oferecer saúde e nutrição melhores para consumidores de todo o mundo.

Como um líder na indústria de laticínios, o Yili está inteiramente comprometido com a promoção do "Ecossistema Global de Saúde" e em contribuir com a "Sabedoria da China" no desenvolvimento global da saúde.

