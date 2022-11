Yili ganha o prêmio Global Water Drinks de 2022

EVIAN-LES-BAINS, França, 15 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O 19º Congresso Global Water Drinks foi realizado em Évian-les-Bains, na França, de 8 a 10 de novembro. A água mineral Inikin da Yili ganhou o prêmio Global Water Drinks de 2022. O Dr. Gerrit Smit, diretor administrativo do Yili Innovation Center Europe, participou da cerimônia para receber o prêmio.

O Congresso anual Global Water Drinks da Zenith Global é considerado o fórum de mais alto nível e o mais influente do setor global de água engarrafada. O Congresso deste ano foi realizado nos Alpes franceses, uma das três fontes de água mais puras do mundo, juntamente com as montanhas Changbai, na China e a Cordilheira do Cáucaso, na Rússia. Apesar da concorrência acirrada de mais de 150 participantes, o júri outorgou o maior prêmio à Inikin, uma marca jovem fundada nas montanhas Arxan e Changbai, em reconhecimento à sua contribuição para a saúde e a sustentabilidade.

Em 2019, a Yili lançou a marca Inikin para ingressar no setor de água mineral, um passo importante para expandir sua oferta de produtos saudáveis. Com o compromisso de ser a mais confiável fornecedora global de alimentos saudáveis, a Yili pesquisou fontes de água de alta qualidade em todo o mundo. Após examinar mais de 100 fontes de água em todo o mundo, a Yili finalmente selecionou uma área com cobertura florestal de 95%, que abriga a fonte de água vulcânica premium do mundo, uma fonte nas montanhas Arxan e Changbai.

"Inikin" significa "fonte viva" e sugere que a marca energiza os consumidores com um produto natural. É uma água natural levemente alcalina e adequada para o consumo diário. Filtrada por camadas de magma, a água subterrânea de circulação profunda tem um sabor naturalmente doce e refrescante e é extremamente rica em minerais, como potássio, sódio e ácido metasilícico.

Desde o seu lançamento, a Inikin tem sido bem recebida pelo mercado pela alta qualidade do seu produto e excelente fonte de água natural. Em 2020, a Inikin recebeu o prêmio de Sabor Superior do iTQi. Em abril do mesmo ano, a marca estabeleceu uma parceria com a revista Chinese National Geography para apoiar as atividades científicas.

A marca também participa ativamente de atividades de proteção de fontes de água. Ao apresentar um documentário que demonstra a origem da água vulcânica, a Inikin cooperou com a Chinese National Geography para aumentar a conscientização sobre a importância de proteger as fontes de água. A Inikin também trabalhou com organizações de proteção ambiental para transformar garrafas plásticas em capas de chuva ecológicas, que foram doadas a trabalhadores da área de saneamento em apoio ao trabalho deles.

Além de seu setor básico de laticínios, o portfólio de produtos da Yili está evoluindo continuamente e entrando em novas linhas de negócios, com o objetivo de atender às necessidades diversificadas dos consumidores. Guiada por sua "Nova Visão para a Criação de Valor", a Yili tem o compromisso de oferecer nutrientes e benefícios para a saúde de pessoas de todas as faixas etárias em suas rotinas diárias.

