LA HAYE, Pays-Bas, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 12e Forum de collaboration commerciale et de recherche et développement sur les microbiomes et les probiotiques s'est déroulé avec succès à La Haye, aux Pays-Bas, du 23 au 24 avril 2024. Cette prestigieuse conférence est un événement de premier plan dédié au secteur des probiotiques, rassemblant un large éventail d'experts, de chercheurs et de dirigeants de l'industrie du monde entier.

En tant que pionnier de l'application commerciale des probiotiques en Chine, Ambpomial, une marque de yaourt de réputation nationale, est honorée d'avoir été invitée à titre de fournisseur officiel de yaourt pour un événement aussi prestigieux. Faisant sa première percée mondiale, le yaourt stable dans l'air ambiant d'Ambpomial a fait un bond important dans le domaine de la production de yaourts à probiotiques en surmontant le défi technique de longue date de l'inactivation probiotique dans le yaourt ambiant, devenant ainsi un point fort du forum. Ambpomial a réussi à incorporer 1 milliard de CFU de la souche probiotique active de renommée mondiale, Lactobacillus rhamnosus GG, dans chaque bouteille de yaourt. Le yaourt stable dans l'air ambiant d'Ambpomial correspond plus aux préférences des consommateurs chinois, qui préfèrent les aliments chauds, offrant une option plus saine et plus savoureuse.

Le Dr Gerrit Smit, directeur général du Yili Innovation Center Europe du Yili Group, a déclaré lors du forum que la technologie ADI d'Ambpomial, qui consiste à ajouter des probiotiques spécifiques après la stérilisation du produit, résulte de cinq ans de travaux de préparation, de deux ans de recherche intensive, et de plus d'une centaine d'expériences innovantes. Ce jalon technologique a permis de surmonter plusieurs obstacles scientifiques, tels que l'inactivation probiotique dans le yaourt ambiant, la post-acidification du produit et le gonflement des emballages, faisant de l'entreprise un pionnier de l'industrie.

Le Dr Erwin Gerard Zoetendal, un universitaire spécialisé dans le microbiote intestinal, et M Lars Bredmose, un expert de Novonesis, ont également commenté la percée technologique d'Ambpomial lors du forum. Selon eux, cette technologie présente un potentiel immense pour les applications futures.

Au cours du forum, Ambpomial a invité un jeune chercheur chinois en probiotiques pour échanger sur place avec des universités européennes et des entreprises de probiotiques. En établissant des liens entre l'industrie et les universités pour fournir des ressources de recherche aux jeunes groupes universitaires, Ambpomial aide également à cultiver des talents en probiotiques en Chine. Grâce à l'investissement de l'entreprise dans la recherche scientifique, Ambpomial utilise l'innovation pour promouvoir le développement à long terme de l'industrie. Récemment, Ambpomial a reçu une exposition internationale en figurant sur la couverture du magazine Dairy Industries International. En prenant ces produits comme nouveau point de départ, Ambpomial continue à concevoir et à optimiser des produits de yaourt à probiotique, avec pour objectifs d'être la marque pionnière du yaourt sain et de créer de nouvelles possibilités de croissance sur le marché des produits laitiers.