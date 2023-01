Yili Group bietet Online-Führungen ihrer Industriekette rund um die Welt an

HOHHOT, China, 11. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Heutzutage wächst weltweit das Gesundheitsbewusstsein. Als entscheidender Indikator für die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ist die Gewährleistung eines gesunden Lebens und die Förderung des Wohlbefindens für alle auch ein wesentliches Ziel für Milcherzeuger. Am 3. Januar startete Yili eine neue Plattform mit dem Thema „Online-Tour: Networking Yili's Global Value Chain", um globale Zielgruppen dazu einzuladen, Yilis kontinentübergreifende Industriekette online zu erkunden und das Streben des Unternehmens nach „100 % geeigneten, 100 % sicheren, 100 % gesunden" Produkten zu verfolgen. Die offizielle Plattform der Online-Führung wird auf der globalen Website von Yili verfügbar sein.

Am Silvesterabend 2022 sendete Yili außerdem einen 15-stündigen Live-Stream in den sozialen Medien, bei dem denkwürdige Feiern und Countdown-Aktionen in zehn Regionen der Welt übertragen wurden. Über die Plattform für Online-Führungen präsentiert Yili internationalen Kunden erstmals seine satten Weiden, hochwertigen Produktionsstätten und Innovationszentren auf der ganzen Welt über Live-Streaming, kurze Videos und Virtual-Reality-Darstellungen.

Yili hält an seiner Unternehmensüberzeugung fest, dass „Yili die beste Qualität bedeutet", und setzt sich dafür ein, für die Öffentlichkeit jederzeit und überall offen und transparent zu sein. Yili hat seine Anlagen bereits 2005 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und diese Anlagen sind inzwischen zu bekannten industriellen Tourismuszielen für Verbraucher geworden, die an den Prozessen der Milchproduktion und des Qualitätsmanagements von Yili interessiert sind.

Aufbau eines globalen Gesundheitsökosystems

Yili möchte sein globales Gesundheitsökosystem stärken, indem es in globale Ressourcen, Innovationen und Marktsysteme investiert. Das Unternehmen hat weltweit 15 FuE-Zentren und 75 Produktionsstätten eingerichtet. Darüber hinaus arbeitet es mit über 2.000 weltweiten Partnern in 39 Ländern auf sechs Kontinenten zusammen.

Yili hat eine „Molkerei-Brücke" über den Pazifik geschaffen, an der Oceania Dairy, Westland Milk Products und Partner-Milchbetriebe in Neuseeland beteiligt sind. Yili Satine New Zealand Whole Milk (neuseeländische Vollmilch), Westgold Butter, Jinlingguan RuiHu Infant Milk Powder (Säuglingsmilchpulver) und andere Produkte werden aus der köstlichsten Milch der Welt hergestellt.

Yili hat auch Produktionsstätten in Indonesien und Thailand sowie moderne Molkereizentren in China eingerichtet. Das moderne intelligente Gesundheitstal von Yili in der Inneren Mongolei, das als „Dairy Silicon Valley" der Welt konzipiert wurde, versorgt Verbraucher mit den weltweit besten Milchprodukten.

Im Rahmen seines globalen Innovationssystems hat Yili 15 FuE-Zentren in Ländern und Regionen wie China, den Niederlanden, Neuseeland, Japan und Indonesien eingerichtet. Das Unternehmen bündelt weiterhin sein weltweites Know-how, um bahnbrechende Ideen durch die Vernetzung von Industrie, Wissenschaft, Forschung und Anwendung zum Leben zu erwecken. Diese Bemühungen haben es dem Unternehmen ermöglicht, die wichtigsten Herausforderungen für die Milchindustrie anzugehen, einschließlich der Laktoseintoleranz bei asiatischen Verbrauchern.

In Bezug auf das globale Marktsystem haben die Produkte von Yili für Flüssigmilch, Käse, Butter, Speiseeis und Milchpulver bereits über 60 Märkte erreicht. Produkte wie AMBROSIAL-Joghurt, Youngfun, Kabrita, Joyday und Cremo haben ebenfalls steigende Marktanteile im Ausland verzeichnet und eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung der lokalen Milchindustrie gespielt.

Yili hat sich zu einer Haushaltsmarke in China entwickelt und ist nach jahrelangem Wachstum Asiens größter Milchproduzent. Es behält eine offene und optimistische Haltung gegenüber aufkommenden Technologien und einem sich wandelnden Umfeld bei. „Yili hat eine globale operative Denkweise unter Beweis gestellt und globale Ressourcen generiert, um seine Industrieketten-Architekturen aufzubauen", so Sian Yates, Editorial Director von FoodBev Media, einem internationalen Medienunternehmen für Lebensmittel und Getränke.

Die Plattform „Online Tour" ist ein Versuch, trotz physischer Distanz mit globalen Verbrauchern zu interagieren, und eine Einladung, Yilis globale Entwicklung zu erleben. Yilis Engagement für die Produktion von nahrhafteren Produkten für alle Menschen in allen Lebensphasen wird es dem Unternehmen ermöglichen, einer der weltweit zuverlässigsten Anbieter von gesunden Lebensmitteln zu werden.

