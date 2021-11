Yili Group erzielt in den ersten drei Quartalen 2021 Betriebseinnahmen in Höhe von 85 Milliarden RMB und steigert Nettogewinn um über 30 %

Der Nettogewinn von Yili hat in den ersten drei Quartalen den des letzten Jahres übertroffen, was einen neuen Ausblick auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens signalisiert. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass Yili nun voraussichtlich das erste Molkereiunternehmen in Asien sein wird, das einen Umsatz von über 100 Milliarden RMB erzielt.