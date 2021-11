Yili Group annonce un revenu d'exploitation de 85 milliards de RMB pour les trois premiers trimestres de 2021, avec une croissance du bénéfice net de plus de 30 %

HOHHOT, Chine, 1er novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 28 octobre 2021, Yili Group a publié ses résultats financiers pour les trois premiers trimestres de 2021. Au cours de cette période, Yili a réalisé un revenu d'exploitation total de 85,007 milliards de RMB et un bénéfice net de 7,967 milliards de RMB, soit une augmentation de 15,23 % et 31,82 % respectivement en glissement annuel. Ces deux indicateurs ont atteint un niveau record, et la croissance des bénéfices de plus de 30 % a largement dépassé les attentes.