Yili Group lança a maior base regional de produção de sorvete na Indonésia

A instalação de última geração foi projetada devido à crescente popularidade do sorvete Joyday, uma marca que expandiu rapidamente seu alcance para 260 cidades locais em 26 províncias, cobrindo praticamente toda a Indonésia, desde sua entrada no mercado em 2018.

"A clara preferência e confiança dos consumidores locais em nossos produtos reforçou a confiança da Yili em relação ao nosso investimento e desenvolvimento de longo prazo na Indonésia", disse Pan Gang, presidente do conselho e presidente do Yili Group, em seu discurso virtual durante a cerimônia. "A Yili está sempre empenhada em seguir os mais altos padrões para impulsionar a qualidade, o desenvolvimento sustentável de longo prazo e estabelecer operações localizadas que beneficiem as comunidades onde operamos. Isso garante que possamos atender melhor os consumidores locais e oferecer grandes contribuições para o desenvolvimento socioeconômico de toda a região."

Atendendo às necessidades locais e aproveitando os recursos globais reunidos pelo Yili Group, o centro com sede na Indonésia visa acelerar a fabricação de produtos, P&D e os esforços de marketing da Joyday, com mais novos produtos por vir, a fim de oferecer mais serviços exclusivos e experiências de consumo para clientes locais.

Uma fábrica inovadora, sustentável e aberta

Como a primeira fábrica autoconstruída da Yili no Sudeste Asiático, a Yili Indonesia Dairy adotou tecnologia e equipamentos de ponta, incluindo a Internet das coisas e a análise de big data, para construir uma fábrica inovadora e inteligente. A base de produção integra tecnologias digitais avançadas em toda a sua cadeia de produção. Foram implementadas soluções de robótica para fornecer embalagem, paletização e armazenamento automatizados.

A construção da infraestrutura e dos edifícios foi realizada estritamente de acordo com os padrões globais de gestão de qualidade do Yili Group. Até o momento, a fábrica já passou nas certificações ISO22000, HALAL e BPOM e recebeu classificação A pela LPPOM MUI, a maior agência de certificação de alimentos e medicamentos da Indonésia.

Como parte de seus esforços para construir uma unidade de produção sustentável e ecologicamente correta, a Yili Indonesia Dairy construiu um sistema de tratamento de águas residuais com capacidade diária de tratamento de 2.800 toneladas. Posteriormente, a água reciclada é utilizada na irrigação das plantas na fábrica.

Para garantir níveis elevados de visibilidade e transparência, a unidade ficará aberta ao público quando a fábrica estiver em pleno funcionamento, e os consumidores poderão acompanhar todo o processo de produção.

Pronto para crescer junto com parceiros locais

Enquanto amplia sua presença nos mercados globais, a Yili segue o princípio de "mentalidades globais e operações locais", com foco na construção de fábricas altamente localizadas que beneficiam as comunidades locais.

Atualmente, a Yili Indonesia Dairy tem um total de 383 funcionários, com funcionários locais respondendo por 95% da força de trabalho. O projeto deve criar mais de cinco mil novos empregos para as comunidades locais, direta e indiretamente.

A Yili Indonesia Dairy também está buscando ativamente novas oportunidades de cooperação com parceiros locais. Até o momento, a empresa já estabeleceu relações de cooperação com mais de 90 fornecedores na Indonésia. No futuro, suas parcerias serão expandidas para distribuidores locais com 200 mil pontos de venda. A Yili também se dedica a promover os muito apreciados sabores indonésios para consumidores globais por meio de seus canais de marketing em todo o mundo.

Dual centers da Yili estabelecidos no Sudeste Asiático

A conclusão da Yili Indonesia Dairy estabelece outro pilar fundamental para o desenvolvimento da Yili na Indonésia e nos mercados do Sudeste Asiático de forma mais ampla. Junto com a base de produção de sorvete da empresa com base na Tailândia, os "Dual centers do Sudeste Asiático" e o Centro de inovação do Sudeste Asiático ganharam forma e devem acelerar a fabricação de produtos e P&D na região.

Como uma plataforma projetada para facilitar a cooperação em inovação com universidades e instituições de P&D em toda a região, o Yili Southeast Asia Innovation Center também trabalhará em estreita colaboração com os centros de inovação da Yili espalhados pela China, Japão, Europa e Oceania, com o objetivo de implementar mais soluções de inovação localizadas que sejam cuidadosamente adaptadas para atender às necessidades dos consumidores.

Na busca pela construção de um "ecossistema global de saúde", o Yili Group tem se empenhado para alcançar mercados onde as demandas dos consumidores por produtos lácteos de qualidade ainda não foram atendidas. Como uma base importante para facilitar o envolvimento da Yili com os mercados globais, a Yili Indonesia Dairy coordenará e compartilhará recursos com outras subsidiárias do Yili Group para atender aos consumidores com produtos de classe mundial e compartilhar seu sucesso comercial com parceiros.

