Yili Group participa do Fórum de Civilização Ecológica da COP15 para discutir a conservação da biodiversidade

Yili Satine juntou-se ao Comitê Nacional Chinês para o programa MAB da UNESCO para lançar o primeiro projeto de monitoramento e proteção "Pastagens Inteligentes" da China, de acordo com Zhao Xin, vice-presidente do Yili Group.

Proteger os ecossistemas das pastagens requer uma melhor compreensão das pastagens, e a chave é obter informações mais precisas e detalhadas. O projeto tem como objetivo monitorar e coletar extensivamente os dados sobre as pastagens de forma mais inteligente. Para ser mais específico, a mais recente tecnologia de monitoramento de infravermelho e sistemas de câmera automática serão aplicados para coletar dados e apoiar os esforços de pesquisa relacionados e projetos de conservação futura.

A Yili está comprometida há muito tempo com a proteção das pastagens. Ao promover a agricultura integrada sobre as pastagens no Ar Horqin Banner (bairro do leste da Mongólia, na China), a produção anual de alfalfa e aveia de qualidade superior já chegou a mais de 40.000 toneladas, enquanto 46.000 mu (≈ 30,7km²) de pastagens degradadas foram melhoradas.

"Iniciativa Nacional da Yili"

Sob a iniciativa, a Yili se dedicou à conservação da biodiversidade por meio de várias ações com a WWF e a China Green Foundation, cobrindo proteção de pastagens inteligentes, proteção de pântanos no nordeste da China e proteção do habitat para elefantes asiáticos.

Na véspera da COP15, o Yili Group lançou oficialmente o projeto "Salvar o Elefante Asiático em Extinção". A Yili planeja trabalhar em conjunto com a China Green Foundation nos próximos cinco anos com um investimento de nada menos do que cinco milhões de yuans. Além disso, o leite de aveia Plant Selected da Yili agora tem um novo design de embalagem com o tema "enviando elefantes de volta para casa". Três por cento das vendas do produto serão dedicados ao apoio da iniciativa de proteção de elefantes.

O projeto se desenrolará em cinco pontos, especificamente: restaurando habitats, resgatando elefantes selvagens, fortalecendo a proteção, envolvendo as comunidades e educando o público sobre ciências naturais.

Produção e operações verdes

Apenas em 2020, 114 fornecedores da Yili foram incentivados a fazer a transição para embalagens ecológicas, materiais degradáveis e recicláveis e técnicas de processamento padrão. Além disso, a Yili adere aos princípios da fábrica ecológica e à proteção ambiental em vários estágios, que vão desde o projeto arquitetônico até a seleção de materiais de construção e eficiência de energia e recursos.

A Yili também adotou materiais de embalagem ecológicos. Todos os produtos Satine Milk da Yili são embalados com materiais certificados pela FSC, e tampas de garrafa à base de plantas feitas de cana-de-açúcar sustentável e reciclável são colocadas em uso pela primeira vez na China. Isso ajudará a reduzir as pegadas de carbono e a dependência de combustíveis fósseis.

Em comemoração à primeira COP15 realizada na China, o Yili Satine Milk lançou uma edição limitada de embalagem com o tema de conservação da biodiversidade. A tampa da garrafa à base de plantas e os materiais de embalagem certificados pela FSC representam uma chamada para que os consumidores participem do esforço para proteger o meio ambiente. Os consumidores também podem assistir a uma transmissão ao vivo com o tema de proteção ecológica das pastagens, digitalizando o código QR da embalagem da garrafa.

