Yili recebe dois prêmios de inovação em laticínios da IDF como o maior vencedor entre os produtores de laticínios

NOVA DELHI, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 12 de setembro, a IDF World Dairy Summit 2022 foi realizada em Nova Delhi, Índia. Zhang Jianqiu, CEO do Yili Group, fez um discurso virtual no Fórum Mundial de líderes de laticínios e participou da discussão do painel "Laticínios nos próximos 25 anos".

Zhang Jianqiu, CEO do Yili Group, fez um discurso virtual (PRNewsfoto/Yili Group) Dr. Gerrit Smit, diretor administrativo do Yili Innovation Center Europe, participou da cerimonia de premiação (PRNewsfoto/Yili Group)

Representando a honraria mais prestigiada do setor, o IDF Dairy Innovation Awards é apresentado simultaneamente com a Cúpula. Entre 144 participantes, a Yili foi a única produtora de laticínios do mundo a receber dois prêmios de inovação. O Modelo de Análise de Risco de Segurança Alimentar da Yili recebeu o prêmio de inovação por segurança alimentar e o Yili Drinkable Cheese recebeu o prêmio de inovação pelo desenvolvimento de novos produtos. A tecnologia de esterilização e concentração de baixa temperatura da Yili e a inovação da fórmula de nutrição de precisão Yili Cute Star também foram incluídas como finalistas para os prêmios de "Inovação em Processamento Sustentável" e "Inovação em Pesquisa e Desenvolvimento – Nutrição do Consumidor", respectivamente.

Em seu discurso, com o tema "Iniciando o crescimento verde e avançando em direção a um futuro de carbono zero líquido", Zhang Jianqiu declarou: "A fim de contribuir para um futuro de carbono zero líquido, o setor de laticínios deve desenvolver produtos com zero emissões de carbono e construir uma cadeia de suprimentos com zero emissões de carbono, seguindo um caminho de crescimento verde e adotando a transformação digital. O desenvolvimento sustentável do setor global de laticínios adicionará um novo impulso à economia global."

Inovação com filosofia centrada no consumidor

Ao comentar sobre a conquista da Yili, Song Kungang, presidente honorário do Comitê Nacional do IDF China, disse que a chave está na abordagem orientada para o consumidor da Yili, aproveitando os pontos fortes de toda a sua cadeia de suprimentos e promovendo o desenvolvimento do setor como líder em laticínios.

O modelo de análise de risco de segurança alimentar da Yili é pioneiro na aplicação de três tecnologias principais, ou seja, identificação antecipada de riscos de segurança alimentar, monitoramento de riscos de segurança alimentar de três níveis e controle de qualidade em camadas, para garantir a segurança total do ciclo de vida dos produtos. O modelo opera há seis anos na Yili, permitindo que a empresa atenda ao padrão de classe mundial em gestão de qualidade.

O Yili Drinkable Cheese, inspirado nos hábitos de amamentação dos bebês, mudou a forma de "comer queijo". Ao aplicar técnicas inovadoras de fórmula e processamento, a Yili transformou o queijo nutritivo em um estado líquido. Esse avanço na inovação em laticínios melhorou a experiência de consumo de queijo pelas crianças, e o produto ganhou mais de milhões de consumidores no primeiro ano de lançamento.

Além disso, a tecnologia de esterilização e concentração de baixa temperatura da Yili, finalista dos prêmios deste ano, pode reduzir efetivamente a perda de elementos nutricionais, os custos e o desperdício de matérias-primas. Outra finalista, a Cute Star, rica em oligoelementos, não só atende às necessidades diversificadas dos consumidores, mas também alivia o problema da "fome oculta" causada pela deficiência de cálcio.

Laticínios sustentáveis

Na sessão do painel, Zhang Jianqiu declarou que o setor de laticínios será mais saudável, mais verde e mais inovador no futuro. Em última análise, como um setor com base na natureza, orientado para a saúde e centrado nas pessoas, deve assumir mais responsabilidades sociais e construir um modelo de negócios de desenvolvimento verde para contribuir mais para a sustentabilidade da humanidade.

Até o momento, a Yili adotou ações para emissões líquidas zero, como a realização de avaliações de inventário de carbono por 12 anos consecutivos, o lançamento de uma série de produtos de carbono zero líquido e a construção de pastagens inteligentes e fábricas de carbono zero líquido por meio da alavancagem de tecnologias digitais. Além disso, a empresa lançou seu roteiro de carbono zero líquido e iniciou a aliança Carbono Zero Líquido entre parceiros globais. Ao integrar funções industriais e urbanas, o Yili Modern Intelligent Health Valley também foi reconhecido como a primeira área de demonstração de carbono zero líquido.

