Yili registra receita total de RMB 93,9 bilhões entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022 e aumento anual na receita por 29 anos consecutivos

HOHHOT, China, 29 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Yili Group registrou uma receita total de RMB 93,861 bilhões (USD 12,94 bilhões) nos primeiros três trimestres do ano fiscal de 2022, com RMB 8,061 bilhões (USD 1,11 bilhão) de lucro líquido atribuível aos proprietários, registrando um aumento anual na receita por 29 anos consecutivos, de acordo com os resultados financeiros divulgados em 27 de outubro de 2022.

A Yili registrou uma receita total de RMB 93,9 bilhões entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2022 e um aumento anual na receita por 29 anos consecutivos (PRNewsfoto/Yili Group)

Conforme destacado pelos analistas, o fato de a Yili conseguir manter um crescimento sólido em meio à pandemia demonstra a forte resiliência da gigante dos laticínios. A Yili e o setor esperam um rápido crescimento assim que o ambiente macroeconômico se recuperar.

O negócio principal manteve um crescimento estável, enquanto os novos impulsionadores de crescimento aceleram o ritmo

Durante o período do relatório, a categoria de leite líquido da Yili continuou a liderar o setor em termos de escala e participação de mercado. De acordo com a Nielsen, as linhas Yili Pure Milk e Satine Organic Milk alcançaram um crescimento de dois dígitos e mantiveram sua liderança de mercado.

Ao mesmo tempo em que fortalece sua posição dominante no mercado de leite líquido, a Yili também ampliou os recursos para acelerar seus novos impulsionadores de crescimento, em especial para leite em pó e queijo. Durante o período do relatório, seus produtos de leite em pó e laticínios tiveram crescimento anual de 60,5%. A categoria de leite em pó infantil da Yili registrou o maior crescimento do mercado interno, enquanto o negócio de leite em pó adulto liderou o segmento de mercado.

A categoria de queijos da Yili também registrou um significativo crescimento anual de mais de 30%. Aproveitando a rede de distribuição atual para seu negócio de leite líquido, a categoria de queijos da Yili teve um crescimento muito maior em comparação com outros participantes do mercado.

Aderindo ao longo prazo: aprimorando os canais de distribuição e recursos de inovação

Apesar dos desafios externos, a Yili continua determinada a estabilizar os preços de mercado e otimizar os níveis de estoque. Esses esforços protegeram os canais de distribuição e ajudaram a Yili a alcançar um desenvolvimento sustentável.

A inovação de produtos também continua a ser um foco da empresa. O novo lançamento da AMBPOMIAL com frutas especializadas locais tem se mostrado não apenas um enorme sucesso entre os consumidores, mas também contribuiu para uma maior prosperidade econômica para os agricultores locais. Aproveitando as sólidas capacidades de inovação, a Yili recebeu a qualificação conforme os rigorosos padrões da China para o leite em pó infantil em apenas um ano.

A categoria de leite em pó também registrou melhora significativa na penetração de mercado via canais off-line e e-commerce. Outro fator que contribuiu para a expansão dos negócios da empresa foi a aquisição da Ausnutria pela Yili, a maior produtora de leite de cabra em pó da China.

Nos primeiros três trimestres, os setores de FMCG (bens de consumo de rápido movimento) e laticínios na China enfrentaram grandes desafios devido a surtos esporádicos da COVID-19 em todo o país. No entanto, a pandemia também aumentou a demanda por alimentos saudáveis, principalmente laticínios. Com sua liderança em penetração de marca, rede de distribuição e recursos de inovação, a Yili deverá retomar o crescimento acelerado quando a pandemia recuar.

(USD 1 ≈ RMB 7,26)

