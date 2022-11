Yili remporte le prix mondial Global Water Drinks Award 2022

ÉVIAN-LES-BAINS, France, 16 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 19e Congrès mondial des boissons à base d'eau (Global Water Drinks Congress) s'est tenu à Évian-les-Bains, en France, du 8 au 10 novembre L'eau minérale Inikin de Yili a remporté le prix Global Water Drinks Award 2022. Le Dr Gerrit Smit, directeur général de Yili Innovation Center Europe, a assisté à la cérémonie pour recevoir cet honneur.

The 2022 Global Water Drinks Award Ceremony Yili’s Inikin mineral water

Le Global Water Drinks Congress de Zenith Global est considéré comme le forum le plus important et le plus influent de l'industrie mondiale des boissons à base d'eau. Le congrès de cette année s'est tenu dans les Alpes françaises, l'une des trois sources d'eau les plus vierges du monde, avec les montagnes Changbai en Chine et les montagnes du Caucase en Russie. Malgré la concurrence féroce de plus de 150 autres participants, le jury a remis le premier prix à Inikin, une jeune marque fondée dans les montagnes d'Arxan et de Changbai, en reconnaissance de sa contribution à la santé et à la durabilité.

En 2019, Yili a lancé la marque Inikin pour entrer dans le secteur des eaux minérales, une étape importante pour élargir son offre de produits respectueux de la santé. Soucieux d'être le fournisseur mondial d'aliments sains le plus fiable, Yili a parcouru le monde à la recherche de sources d'eau de haute qualité. Après avoir passé au crible plus d'une centaine de sources d'eau dans le monde, Yili a finalement sélectionné une zone bénéficiant d'une couverture forestière de 95 % et abritant la meilleure source d'eau volcanique au monde, une source située dans les monts Arxan et Changbai.

« Inikin » signifie « source vivante » et suggère que la marque dynamise les clients avec un produit naturel. C'est une eau alcaline douce naturelle qui convient à une consommation quotidienne. Filtrée par des couches de magma, l'eau souterraine circulant en profondeur a un goût naturellement doux et rafraîchissant et est extrêmement riche en minéraux, tels que le potassium, le sodium et l'acide métasilicique.

Depuis son lancement, Inikin a été bien accueillie par le marché pour ses produits de grande qualité et son excellente source d'eau naturelle. En 2020, Inikin a reçu le Superior Taste Award de iTQi. En avril de la même année, elle a établi un partenariat avec la Chinese National Geography pour soutenir les efforts scientifiques.

La marque s'est également engagée activement dans des activités de protection des sources d'eau. En présentant un documentaire démontrant l'origine de l'eau volcanique, Inikin a coopéré avec la Chinese National Geography pour sensibiliser à l'importance de la protection des sources d'eau. Inikin a également collaboré avec des organisations de protection de l'environnement pour transformer des bouteilles en plastique en imperméables écologiques et les offrir aux agents d'assainissement pour soutenir leur travail.

Au-delà de son secteur laitier de base, Yili fait évoluer en permanence son portefeuille de produits et s'engage dans de nouveaux secteurs d'activité, dans le but de répondre aux besoins diversifiés des consommateurs. Guidée par sa « nouvelle vision de la création de valeur », Yili s'engage à apporter des nutriments et des avantages pour la santé à tous les groupes d'âge dans leur vie quotidienne.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1947035/1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1947036/2.jpg

SOURCE Yili Group