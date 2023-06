Yili revela inovações no Congresso Global de Laticínios

LONDRES, 26 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Realizado de 21 a 22 de junho e dedicado ao tema "Reimaginar os Laticínios", o 16º Congresso Global de Laticínios foi uma plataforma para compartilhar perspectivas sobre o desenvolvimento de alta qualidade no setor. Entre os participantes estavam representantes de produtores de laticínios, acadêmicos, especialistas e representantes de organizações industriais de todo o mundo, incluindo o Dr. Yun Zhanyou, vice-presidente do Yili Group, e o Dr. Gerrit Smit, diretor executivo do Yili Innovation Center Europe.

Yili apresenta a conversa sobre inovação a um futuro mais saudável, compartilhando suas percepções sobre a importância do desenvolvimento baseado em inovação com parceiros industriais (PRNewsfoto/Yili Group)

Durante uma sessão focada em oportunidades futuras, o Dr. Yun afirmou que as empresas de laticínios devem colocar os consumidores em primeiro lugar, adotar uma estratégia focada na inovação e expandir a cooperação global para alcançar um desenvolvimento de alta qualidade no setor.

Piercristiano Brazzale, presidente da Federação Internacional de Laticínios, destacou as enormes oportunidades e potencial do mercado chinês, descrevendo-o como um importante mercado emergente no setor. De acordo com Brazzale, o Congresso foi uma oportunidade de obter uma perspectiva mais aprofundada sobre os últimos desenvolvimentos do setor de laticínios chinês, bem como sobre a capacidade de inovação do Yili Group.

Richard Hall, presidente da Zenith Global, reconheceu o rápido desenvolvimento alcançado pela indústria de laticínios chinesa e elogiou seu papel de liderança em vários aspectos, especialmente no que diz respeito à inovação. Hall enfatizou sua confiança no potencial do setor para fazer avanços ainda mais significativos no futuro.

Na mesa redonda, o Dr. Yun discutiu a abordagem da Yili, descrevendo-a como uma estratégia integral e focada na inovação. Mais especificamente, Yun afirmou que a inovação em termos de processamento, digitalização e tecnologia visa aprimorar a qualidade dos produtos, melhorar a experiência dos consumidores e proteger a saúde da população.

No que diz respeito à inovação tecnológica e à saúde global, o presidente Brazzale afirmou que a inovação é uma importante força motriz para a saúde global, pois permite que os consumidores desfrutem de produtos e serviços mais seguros, eficazes e acessíveis.

De acordo com o Dr. Judith Bryans, "O Congresso Global de Laticínios foi uma excelente oportunidade para compartilhar opiniões globais sobre inovação e colaboração. O congresso destacou muitas das principais inovações nas áreas dos laticínios, da saúde e da sustentabilidade. Em particular, foi maravilhoso ver as últimas inovações do setor de laticínios chinês".

O setor global de laticínios registrou um crescimento constante nos últimos anos. De acordo com Richard Hall, "O mundo precisa de nutrição de melhor qualidade para sustentar uma população cada vez maior. O setor de laticínios será muito importante para encontrar soluções mais direcionadas".

A Satine e a AMBPOMIAL, duas das principais marcas da Yili, participaram do Congresso deste ano como patrocinadoras de platina de leite e iogurte, respectivamente, graças à sua capacidade de inovação e à alta qualidade de seus produtos.

Durante o Congresso, o Dr. Gerrit Smit fez um discurso intitulado "Inovação para a saúde global", compartilhando detalhes sobre os projetos de P&D da Yili e os avanços tecnológicos feitos por dois de seus produtos: o Satine (leite puro orgânico com lactoferrina ativa) e o AMBPOMIAL (iogurte carbonatado Youqier).

Em uma indústria global de laticínios cada vez mais sustentável, digitalizada e integrada, a Yili continuará investindo em uma abordagem focada na inovação e no consumidor, com o objetivo de fornecer produtos saudáveis que atendam às necessidades nutricionais de todo o ciclo de vida dos consumidores.

