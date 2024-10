Yili's 2024 Online Tour : Découvrez les coulisses de l'innovation laitière aux Pays-Bas

Click the link to watch the Netherlands episode of Yili’s 2024 Online Tour

WAGENINGEN, Pays-Bas, 12 octobre 2024 /PRNewswire /-- Connus comme le pays des moulins à vent, les Pays-Bas sont également un pionnier en matière d'innovation technologique, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la science alimentaire. En 2014, Yili s'est associé à l'Université de Wageningen pour établir le premier centre de R&D à l'étranger pour l'industrie laitière chinoise. Situé dans la Food Valley aux Pays-Bas, le Centre européen de R&D de Yili a été transformé en Centre d'innovation de Yili pour l'Europe en 2018. En avril 2024, ce centre a célébré son dixième anniversaire et a fait l'objet d'une nouvelle mise à niveau exhaustive, marquant une nouvelle étape pour la « chaîne intelligente mondiale de Yili. »

Au cours de la dernière décennie, Yili a rassemblé une équipe de scientifiques de classe mondiale dédiée à l'innovation laitière et à la transformation de la recherche en produits. Cela a considérablement renforcé la capacité d'innovation et l'avantage concurrentiel de Yili dans l'industrie alimentaire et laitière mondiale. Yili a également mis en place une plateforme de coopération entre la Chine et l'Europe dans le domaine des produits laitiers.

La dernière décennie a été une période de croissance rapide pour le Yili Innovation Center Europe et une période charnière pour la Global Smart Chain de Yili. Au cours des dix dernières années, le Yili Innovation Center Europe a noué des partenariats avec de nombreuses universités et institutions de recherche européennes, dont l'université de Wageningen, l'université de Cambridge, l'université technique de Munich et l'Institut international des sciences de la vie. Aujourd'hui, Yili s'enorgueillit d'un réseau de 15 centres d'innovation, couvrant la Chine, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Indonésie et d'autres pays et régions.

L'épisode néerlandais de la tournée en ligne 2024 de Yili sera animé par Amy Wang, directrice britannico-chinoise et envoyée spéciale de FoodBev Media. Rejoignez-la alors qu'elle explore le Yili Innovation Center Europe et rencontre le président de l'université de Wageningen, le directeur général de StartLife et le directeur général de l'International Life Sciences Institute. Ne manquez pas cette rare occasion de découvrir les coulisses de l'innovation laitière de Yili.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2527819/20241010________EN_200M.mp4