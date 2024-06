YOFC i China Mobile debiutują pierwszą na świecie światłowodową siecią transmisyjną 800G z włóknami z rdzeniem powietrznym

WUHAN, Chiny, 17 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Dnia 6 czerwca w Shenzhen-Dongguan w prowincji Guangdong spółka Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), we współpracy z China Mobile, zaprezentowała pierwszą na świecie testową światłowodową sieć transmisyjną 800G z włóknami z rdzeniem powietrznym. Inwestycja stanowi znaczący kamień milowy w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, który przesuwa granice tradycyjnej technologii światłowodowej.

Udział YOFC w tworzeniu testowej sieci obejmował kompleksowy zbiór rozwiązań zaprojektowanych specjalnie do światłowodów z włóknami z rdzeniem powietrznym, który obejmował dostarczenie przewodów, podstawowe usługi łączenia i adaptery do integracji z włóknami jednomodowymi. Inwestycja pomyślnie sprostała kilku wyzwaniom technicznym typowym dla złożonych instalacji. Należały do nich łagodzenie zagrożeń dla środowiska i zapewnienie solidnej infrastruktury podczas kładzenia i łączenia włókien - radzenie sobie z zalewaniem rur, nadmierną wilgotnością i prowadzenie precyzyjnego łączenia w warunkach zewnętrznych. Działania te były istotne dla szczegółowej oceny parametrów włókien w rzeczywistych warunkach działania.

Główne wskaźniki wydajności uzyskane na 20-kilometrowym łączu testowym - takie jak straty na połączeniach między włóknami z rdzeniem powietrznym, połączenia włókien z rdzeniem powietrznym i rdzeniem z ciała stałego oraz tłumienność po instalacji - zestawiono z czołowymi globalnymi standardami. Oprócz tego inwestycja obejmowała konfigurację transmisji przy jednej długości fali optycznej z prędkością 800 Gb/s, która pozwala na dwukierunkową testową transmisję długodystansową o przepustowości 128 Tb/s za pośrednictwem włókien z rdzeniem powietrznym. Wskazuje to nie tylko na możliwość praktycznego zastosowania takich włókien w złożonych i wymagających środowiskach roboczych, ale także stanowi ważne potwierdzenie słuszności koncepcji w kontekście skalowalności i możliwości zastosowań przemysłowych technologii opartych na włóknach z rdzeniem powietrznym.

W całym sektorze dokonują się nowe przełomy technologiczne, napędzane ciągłym rozwojem sztucznej inteligencji. Włókna z rdzeniem powietrznym, które wykorzystują innowacyjny mechanizm prowadzenia w tunelu powietrznym, pokonują ograniczenia typowe dla tradycyjnych włókien z rdzeniem z ciała stałego zarówno pod względem pojemności, jak i latencji. Technologia oferuje znaczne ulepszenia infrastruktur przesyłu danych, takich jak internetowe sieci szkieletowe i centra danych, i według przewidywań będzie spełniać rosnące zapotrzebowanie na transmisję danych przez kolejne 20 lat i dłużej.

YOFC planuje dalsze postępy w zakresie rozwoju i produkcji nowej generacji technologii opartych na włóknach z rdzeniem powietrznym. Współpracując z partnerami z branży, YOFC chce wspierać innowacje, przyspieszyć komercjalizację nowych włókien i zwiększyć parametry sieci optycznych, stwarzając solidne podstawy dla infrastruktury światłowodowej kluczowej dla bardziej inteligentnego świata.