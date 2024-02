YOFC prezentuje swoje najświeższe innowacje podczas targów MWC 2024 w Barcelonie

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Spółka Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC), lider na rynku światłowodów i przewodów optycznych, zaprezentowała katalog zaawansowanych produktów i rozwiązań podczas międzynarodowych targów 2024 Mobile World Congress w Barcelonie (MWC Barcelona). YOFC reklamowała swoje innowacje pod hasłem „Connecting the Future with Fibre" („Łączność z przyszłością przez światłowód"), akcentując pięć kluczowych obszarów rozwoju: Move Toward 5G Advanced (W kierunku zaawansowanych rozwiązań 5G), New Hub of Green Computing (Nowy ośrodek rozwoju technologii obliczeniowej), New Value of Digital Energy (Nowa wartość energetyki cyfrowej), New Experience of Digital Life (Nowa jakość cyfrowego życia) oraz Bridge the Digital Gap (Niwelowanie luki cyfrowej).

W kierunku zaawansowanych rozwiązań 5G

Wraz z pojawieniem się technologii 5G nastąpił początek transformacji cyfrowej branż na całym świecie, która przyniosła szereg nowych zastosowań i scenariuszy użytkowych wiążących się z rosnącymi wymaganiami sieciowymi. Zmiany te dały początek koncepcji 5.5G. W dobie technologii 5.5G światłowód stanowi podstawę powszechnej łączności z internetem, będąc kluczowym kanałem transmisji danych. Podczas targów w Barcelonie YOFC pochwaliła się swoimi najnowszymi innowacjami światłowodowymi:

Ultra G.654.E Fibre: charakteryzuje się wyjątkowo niską tłumiennością, podnosząc jakość połączeń na dużych odległościach. EasyBand Fibre: wyróżnia się zminimalizowaną średnicą zewnętrzną, co przekłada się na optymalną wydajność montażu.

GenBand Fibre: wszechstronne rozwiązanie spełniające szeroki zakres wymagań sieciowych.

OM4/OM4+ Ultra Bending Insensitive Multimode Fibre: zapewnia szybką transmisję danych nawet w trudnych warunkach.

Specialty Communication Fibre: stworzony do specjalnych zastosowań przemysłowych. Gwarantuje niezawodność i wysoką wydajność.

Co więcej, w odpowiedzi na rozwój gospodarki cyfrowej i ewolucję sztucznej inteligencji YOFC cały czas prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie nowej generacji światłowodów, dążąc do zajęcia pozycji lidera branży zarówno w kraju, jak i na rynku międzynarodowym. Podczas targów YOFC prezentowała nowej generacji produkty światłowodowe - w szczególności te stosowane w multipleksacji przestrzennej (SDM) czy z włókna z pustym rdzeniem - które przyciągnęły uwagę licznych przedstawicieli branży.

Nowy ośrodek rozwoju technologii obliczeniowej

Podczas tegorocznych targów MWC uwaga w dużej mierze skierowana była na centra danych - koła zamachowe ery cyfrowej odpowiedzialne za przechowywanie stale rosnących zasobów danych. Wydarzenie było okazją dla YOFC do przedstawienia swojej najświeższej innowacji - iCONEC, ekologicznego rozwiązania w zakresie okablowania centrów danych, które służy nie tylko zwiększeniu ich przepustowości i wydajniejszemu zagospodarowaniu przestrzeni, ale również znacznemu wydłużeniu żywotności i ograniczeniu emisji CO2, a w efekcie optymalizacji kosztów.

Spółka pochwaliła się także holistycznym rozwiązaniem dla modułów optycznych w sieciach obliczeniowych centrów danych bazujących na sztucznej inteligencji. Jest to nowej generacji rozwiązanie 400G/800G, w którym YOFC wykorzystała fotonikę krzemową, odchodząc od tradycyjnej technologii materiałów z grupy III i V. Według założeń nowy moduł optyczny ma zredukować zużycie energii o ok. 20%, wyznaczając nowy kierunek rozwoju ekologicznych centrów danych.

Nowa wartość energetyki cyfrowej

Innowacje cyfrowe wprowadzają ożywienie w sektorze energetycznym, przeobrażając go w każdym aspekcie - od sieci elektrycznych, po infrastrukturę morską. YOFC odgrywa kluczową rolę w tej rewolucji, tworząc bogatą ofertę produktów i usług z myślą o kształtowaniu nowego oblicza cyfrowej infrastruktury energetycznej.

W obszarze energii elektrycznej najbardziej zaawansowaną technologią przesyłu są linie o ultrawysokim napięciu (UHV). YOFC posiada w swojej ofercie obszerny katalog cyfrowych rozwiązań dla systemów przesyłowych UHV DS, w tym światłowód G654E, dielektryczne przewody ADSS, przewody OPGW, uniepalnione przewody wysokiego napięcia, złącza zasilania i urządzenia optyczne. Firma oferuje też specjalistyczne usługi wsparcia wykonawczego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodnego działania systemów UHV.

Z kolei w sektorze energetyki morskiej YOFC tworzy pionierskie rozwiązania dla całego łańcucha wartości. W swoim arsenale posiada podmorskie światłowody i przewody elektryczne wraz z całym katalogiem rozwiązań uzupełniających i usług projektowo-realizacyjnych. Mają one szerokie spektrum zastosowań - od przesyłu energii wytwarzanej na morzu i obsługi platform wiertniczych, po komunikację transoceaniczną i tworzenie podmorskich sieci obserwacyjnych. YOFC realizuje strategiczne inwestycje w urządzenia energetyczne dla dużych elektrowni morskich, konsekwentnie dążąc do zajęcia pozycji lidera w branży konstrukcji morskich.

Nowa jakość cyfrowego życia

Bezproblemowa łączność cyfrowa odgrywa obecnie fundamentalną rolę, dlatego YOFC cały czas pracuje nad rozwiązaniami eliminującymi powszechny problem zatorów transmisyjnych w komunikacji mobilnej. Działania te mają zwiększyć komfort cyfrowy użytkowników poprzez zapewnianie im połączeń bazujących w całości na światłowodach.

Spółka nie zapomina również o potrzebach nowoczesnego transportu kolejowego, czego dowodem są specjalistyczne rozwiązania spełniające różne wymagania częstotliwościowe rozmaitych systemów komunikacji bezprzewodowej. Opracowane przez nią „cieknące" kable koncentryczne i akcesoria zapewniają na peronach i w tunelach kolejowych gigabitową transmisję, będącą nieodłącznym elementem współczesnego stylu życia opartego na komunikacji mobilnej.

W dziedzinie okablowania sieci optycznych należy wspomnieć o opracowanym przez YOFC rozwiązaniu gotowego połączenia optycznej sieci dystrybucyjnej ODN, które pozwala zredukować czas montażu o 80% w stosunku do tradycyjnych metod, ułatwiając szybkie i wydajne wdrażanie wysokiej klasy sieci. Nie sposób też pominąć wprowadzonego przez YOFC rozwiązania maskującego przewody światłowodowe prowadzone do pomieszczenia (FTTR). Operatorzy przyjęli je z otwartymi rękami, dostrzegając jego walory polegające na uproszczonym montażu i minimalnej ingerencji w estetykę pomieszczenia.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się też innowacyjne aktywne przewody optyczne do inteligentnego sprzętu audio-video, w których zastosowano autorską technologię odpornych na zginanie włókien BendRobust®. Produkty te wyróżniają się wyjątkową elastycznością i doskonałymi parametrami transmisji danych, stanowiąc istotny krok naprzód w ewolucji inteligentnych technologii multimedialnych i dla domu.

Niwelowanie luki cyfrowej

YOFC od 2014 r. realizuje ambitną misję doprowadzania sieci światłowodowej do najbardziej odległych zakątków naszej planety. Dysponując zakładami produkcyjnymi w Indonezji, RPA, Brazylii i Polsce, spółka posiada odpowiedni potencjał, by stać na czele międzynarodowych działań na rzecz zapewniania łączności internetowej społecznościom mającym bardzo ograniczony dostęp do niej - od gęstych lasów pierwotnych na Filipinach, po rozlewające się ośrodki miejskie w Peru i Indonezji. Tworzenie pomostów przez bezkresne oceany, pokonywanie stromych gór czy lawirowanie po krętych zaułkach miejskich slumsów - spółce YOFC nieobce są żadne wyzwania. Spółka stawia im czoło w przekonaniu, że każdy zasługuje na dostęp do internetu.