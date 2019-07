Young Living anuncia nova fazenda parceira nas Filipinas

A Kalipay Coconut Farm também usa a química verde, uma nova disciplina que otimiza o uso de recursos e minimiza o desperdício. Com base na crença de que cada parte do processo conta, a fazenda está implementando essas novas práticas para tornar seu impacto o mais baixo possível.

"Há algum tempo, a Young Living optou por fazer o que muitas empresas não fariam: colocar o objetivo por cima do lucro", afirmou Lauren Walker, diretora de cadeia de suprimento da Young Living Essential Oils. "Podíamos ter conseguido de várias formas o óleo de coco de que precisamos para nossos produtos – formas muito mais simples ou baratas. A Kalipay Coconut Farm se destacou como uma fonte sustentável de cocos. Escolhemos a Kalipay Coconut Farm porque ela tem os mesmos valores de comunidade e sustentabilidade, tarte integrante do nosso 5×5 Pledge."

Todos os produtos Young Living que usam o óleo de coco proveniente da Kalipay Coconut Farm ajudam a mandar as crianças para a escola e a proteger o meio ambiente. A Young Living continuará fazendo parcerias com outras fazendas como a Kalipay, que retribui às comunidades locais e implementa práticas sustentáveis.

Para obter mais informações sobre a Kalipay Coconut Farm, acesse YoungLiving.com.

