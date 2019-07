Young Living anuncia nueva granja asociada en Filipinas

La granja de coco Kalipay también usa química ecológica, una nueva disciplina que optimiza el uso de recursos y minimiza los desechos. Confiando en la creencia de que cada paso del proceso es importante, la granja está implementando estas nuevas prácticas para lograr que el impacto ambiental sea tan bajo como sea posible.

"Hace un tiempo, Young Living tomó la decisión de hacer lo que muchas organizaciones no hacen: poner los objetivos por sobre las ganancias", dijo Lauren Walker, directora general de la cadena de abastecimiento de Young Living Essential Oils. "Podríamos habernos abastecido del aceite de coco que necesitamos para nuestros productos de maneras mucho más simples o baratas. La granja de coco Kalipay se destacó como una fuente sostenible de cocos. Elegimos la granja de coco Kalipay porque ellos comparten nuestros valores de comunidad y sostenibilidad, ambos parte integral de nuestro Compromiso 5x5".

Cada producto de Young Living que usa aceite de coco de la granja de coco Kalipay ayuda a enviar a los niños a la escuela y protege el medio ambiente. Young Living continuará asociándose con más granjas como Kalipay que retribuyen a las comunidades locales e implementan prácticas sostenibles.

Si desea más información sobre la granja de coco Kalipay, visite YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils

Radicada en Lehi, Utah, Young Living Essential Oils, LC, es líder mundial en aceites esenciales, y ofrece la más alta calidad disponible en productos elaborados con aceites. Young Living toma con seriedad su liderazgo en el sector, y marca el estándar con Seed to Seal (De la Semilla al Sello), su compromiso propietario con la calidad, que implica tres pilares esenciales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios rectores ayudan a Young Living a proteger al planeta y a brindar productos puros y auténticos que sus miembros puedan, de manera segura, usar y compartir con amigos y familiares. Los productos de Young Living –todos provenientes de granjas corporativas, de granjas asociadas y de proveedores con certificación Seed to Seal– no solamente apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades para que más de 6 millones de miembros en todo el mundo encuentren un sentido del propósito y un bienestar integral en toda su vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Si desea más información, visite YoungLiving.com, siga a @youngliving en Instagram o déjenos un "me gusta" en Facebook.

