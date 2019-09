Young Living dona 4.693 hectáreas con derecho de usufructo con fines de conservación

Jared Turner, presidente y director de operaciones de Young Living Essential Oils, señaló que estas tierras eran especialmente significativas para D. Gary Young, fundador de Young Living, quien las nombrara River Ranch. "Gary creció en las montañosas tierras vírgenes de Idaho. Siempre disfrutó de pasar tiempo con familiares y amigos en actividades de aventura en la montaña. Preservar esta hermosa zona de Utah es un legado que nace de esa pasión. Gary y yo compartíamos un profundo amor por la naturaleza y la vida silvestre; por eso Young Living tiene el compromiso de conservar y proteger los hábitats cruciales para la vida silvestre y para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. Agradecemos a The Nature Conservancy por colaborar con nosotros y proteger este lugar tan especial. Agradecemos también el apoyo recibido de la ciudadanía de Tabiona, Hanna, y otras comunidades de los alrededores".

David Livermore, director de la sección de The Nature Conservancy en el estado de Utah, reconoció la labor de Young Living en el histórico donativo. "Agradecemos profundamente la generosidad y la visión favorable a la conservación que inspirara D. Gary Young, materializada por Young Living Essential Oils. Este gran terreno con derecho de usufructo contribuirá a preservar tierras clave y a mantener la salud y el funcionamiento en general de toda la cuenca. Estamos encantados de asociarnos con Young Living Essential Oils a fin de asegurar la viabilidad de estas tierras en beneficio de la vida silvestre y las futuras generaciones".

Mike Lee, senador senior por el estado de Utah, se refirió así al donativo de Young Living: "Agradezco que una empresa privada, interesada en la preservación de la vida silvestre en favor de la gente de Utah, contribuya a la conservación de estas tierras".

En honor a Gary Young, Young Living nombrará la propiedad D. Gary Young Wildlife Sanctuary (Santuario D. Gary Young para la Vida Silvestre). El santuario es uno de los compromisos que Young Living ha asumido para rendir homenaje al legado de su fundador y cumplir con su constante responsabilidad con la sustentabilidad. A principios de este año, Young Living abrió las puertas de sus nuevas oficinas internacionales, específicamente diseñadas para obtener la certificación LEED y la certificación Green Globe. Además, se donan porcentajes de ganancias de ciertos productos Young Living para fomentar la conservación mediante los proyectos Tracy Aviary en Utah y Vital Ground en Montana.

Además, el Compromiso 5×5 de Young Living, líder en el sector, incluye la responsabilidad de liderar la protección y conservación de la naturaleza al reducir las operaciones globales de la compañía a la condición de cero residuos en el transcurso de cinco años.

Si desea leer más sobre las iniciativas de sustentabilidad y otras metas de Young Living, consulte la página de metas Compromiso 5x5 de la empresa.

