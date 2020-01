YPO anuncia seis homenageados globais do Global Impact Award

NOVA YORK, 28 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a YPO, comunidade de liderança global que reúne mais de 28.000 diretores executivos em 135 países, anunciou os seis homenageados globais do Global Impact Award.

O prêmio Global Impact Award da YPO é a maior homenagem que a YPO concede aos membros da organização em reconhecimento pelo seu impacto fora da YPO e que celebra o impacto dos diretores executivos que seja sustentável e escalável.

Um homenageado regional foi selecionado para cada uma das 14 regiões que compõem YPO. Desses 14, seis foram escolhidos como homenageados globais para o GIA.

O ganhador do Global Impact Award da YPO para 2020 será anunciado ao vivo, no palco, durante a YPO EDGE, evento anual de liderança em inovação da YPO, que será realizado em San Diego, na Califórnia, EUA, nos dias 5 e 6 de março.

"Com a expansão do nosso programa Global Impact Award da YPO, estamos reconhecendo o impacto extraordinário que os membros da nossa organização estão tendo na nossa comunidade global e celebrando suas incríveis jornadas para fazer uma verdadeira diferença com as organizações e esforços filantrópicos que eles lideram", disse Pascal Gerken, diretor do programa Global Impact Award da YPO e presidente da YPO em 2018-2019.

Seis homenageados globais do Global Impact Award:

Rodrigo Baggio (América Latina)

Rodrigo Baggio é fundador e presidente da Recode, primeira organização sem fins lucrativos a capacitar os jovens em situação de vulnerabilidade social por meio da tecnologia na América Latina. A Recode cria e fornece treinamento em empreendedorismo e promove o uso de ferramentas digitais para fornecer suporte a facilitadores em comunidades de baixa renda e seus jovens para reprogramar suas realidades.

Yann Borgstedt (Europa)

Yann Borgstedt é fundador da The Womanity Foundation, uma organização suíça que combina filantropia de risco e investimento social e que se dedica a promover a igualdade de gêneros por meio de projetos inovadores. A Womanity acredita em um mundo em que os homens e mulheres desfrutem de direitos e oportunidades iguais. Desde 2005, o trabalho da Womanity já impactou 27,6 milhões de pessoas.

Willy Foote (Nordeste dos EUA)

Willy Foote é fundador e diretor executivo da Root Capital, organização sem fins lucrativos que investe no crescimento das empresas agrícolas para que possam transformar comunidades rurais. A Root Capital fornece a empresas de pequeno porte e em expansão na África, América Latina e Sudeste Asiático o capital e o treinamento necessários para que possam prosperar.

Sunil Lalvani (Oriente Médio/Norte da África)

Sunil Lalvani é diretor executivo e fundador do Projeto Maji, que fornece acesso sustentável a água potável para comunidades rurais em toda a África subsaariana por meio de tecnologia de bombas que funcionam com energia solar. O Projeto Maki está trazendo uma disrupção para o modelo das organizações sem fins lucrativos, atuando como uma empresa social sustentável e não como uma instituição de caridade tradicional.

Patricia Nzolantima (África)

Patricia Nzolantima é fundadora e diretora-executiva da Bizzoly Holdings, que ajuda as mulheres a utilizarem todo seu potencial, a se emanciparem e utilizar sua liderança para promover mudanças positivas. Com esse trabalho, ela também criou a Working Ladies WIA Hub, a primeira aceleradora de empresas de mulheres na República Democrática do Congo.

Buddy Teaster (Sudeste dos EUA e Caribe)

Buddy Teaster é diretor executivo da Soles4Souls, que transforma sapatos e roupas em oportunidades, fazendo bom uso deles ― fornecendo alívio, criando empregos e capacitando as pessoas para que possam romper o ciclo da pobreza. Desde 2006, a Soles4Souls impediu que mais de 35 milhões de pares de sapatos e 12 milhões de peças de roupas fossem desperdiçados e os distribuiu em 127 países e para todos os 50 estados dos Estados Unidos.

