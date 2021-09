Yumi Clevenger-Lee nommée directrice du marketing mondial de QuEST Global

Vétéran du marketing, Clevenger-Lee rejoint QuEST Global avec 17 ans d'expérience dans les biens de consommation emballés. Sa vaste expérience en marketing comprend l'innovation de nouveaux produits, la réinvention de marques par des objectifs, le développement de campagnes attrayantes et la création de nouveaux modèles de communication et d'affaires. Grâce à son expertise en marketing, elle a construit de nombreuses marques connues à travers le monde, notamment S. Pellegrino, Perrier, Cheerios et Green Giant. Elle est une créatrice de marques passionnée, qui veille à offrir une expérience de marque supérieure et cohérente et à créer un lien émotionnel avec les consommateurs.

Yumi a acquis une solide expérience mondiale au cours de sa carrière. Avant de rejoindre QuEST, elle était vice-présidente exécutive et directrice du marketing de Nestlé Waters North America, où elle était responsable d'un portefeuille de 16 marques représentant 4,5 milliards de dollars. Auparavant, elle était directrice du marketing pour la région Amérique latine de Cereal Partners Worldwide (CPW), responsable de l'innovation au niveau mondial basée en Suisse pour CPW, et a dirigé la marque Cheerios pour General Mills Canada. Elle est titulaire d'une licence en administration des affaires obtenue à l'université du Missouri-Columbia et d'un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University.

Souhaitant à Clevenger-Lee une chaleureuse bienvenue chez QuEST, Ajit Prabhu, président-directeur général de QuEST Global, a déclaré : « Depuis près de 25 ans, QuEST s'est imposé comme une marque fiable qui a gagné la confiance de ses clients. Nous sommes ravis d'accueillir Yumi au sein de QuEST Global. Elle est connue comme une créatrice de marque passionnée qui a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de stratégies qui ont aidé des organisations à accélérer leur croissance. Je suis convaincu que, sous sa direction éclairée et sa compréhension approfondie du marketing, nous serons en mesure de renforcer la marque QuEST et de stimuler la croissance de notre portefeuille de services d'ingénierie. »

Commentant sa nomination, Clevenger-Lee a déclaré : « Je suis ravie de rejoindre une organisation qui connaît une croissance aussi rapide. QuEST jouit d'une excellente réputation pour avoir aidé ses clients à réinventer leurs activités grâce à l'innovation. Avec une vision forte pour développer des solutions qui font progresser la façon dont nous vivons, travaillons, voyageons et nous interagissons les uns avec les autres, j'ai hâte d'aider QuEST à renforcer son leadership mondial pour être à la fois une force de croissance et une force pour le bien. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global est un partenaire de confiance en matière de produits d'ingénierie et de cycle de vie des services pour de nombreuses entreprises parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des appareils médicaux, du ferroviaire et des semi-conducteurs. Avec une présence dans 13 pays, 54 centres de livraison mondiaux et plus de 11 250 employés, QuEST Global est au cœur même de la convergence des innovations en matière d'ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique afin de concevoir des solutions pour un monde plus sûr, plus propre et plus durable. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global aident ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer d'autres sources de revenus, à améliorer l'expérience du consommateur et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

