Yutong Bus демонстрирует устойчивый рост -- в 2021 г. прибыль увеличилась на треть

ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 24 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой производитель коммерческих автомобилей Yutong Bus Co., Ltd. (далее — Yutong, SHA: 600066) продемонстрировал рост выручки на 0,17% в 2021 г. вопреки тенденциям на китайском рынке автобусов. В прошлом году компания произвела более 42 тысяч автобусов, что на 0,2% больше, чем годом ранее. При этом объем продаж автобусов достиг 41 828 единиц, обозначив рост на 0,17% в годовом исчислении. По прогнозам, чистая прибыль за 2021 г. вырастет с 7,87 млн долл. США до 23,61 млн.

После 2020 г. восстановление автобусной промышленности в мире идет медленно. Общие показатели крупных автобусных компаний в Китае остаются на низком уровне. В такой сложной рыночной ситуации компания Yutong по-прежнему остается лидером отрасли, подталкивая рынок к росту и внедряя инновации.

В 2021 г. компания Yutong продемонстрировала значительные успехи в области интеллектуальных подключений, автономного вождения, технологий топливных элементов и применения новых материалов. К достижениям Yutong в сфере улучшения работы общественного транспорта можно отнести следующее:

запуск малогабаритного автобуса с технологиями автономного вождения четвертого уровня A6, его обкатка проводится в Катаре и Казахстане;

две награды Red Dot Awards;

массовое коммерческое использование автобуса на водородных топливных элементах;

реализация разработанного компанией Yutong стандарта безопасности электробусов нового поколения — YESS.

Компания Yutong продолжает расширять свое присутствие на зарубежных рынках. На сегодняшний день объемы экспорта продукции Yutong превышают 80 тыс. транспортных средств. Компания создала глобальную сеть продаж и центров техобслуживания, которая охватывает Европу, Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, СНГ, Ближний Восток и Африку. На основных целевых рынках компания Yutong стала одним из крупнейших поставщиков автобусов.

Активно развивая свой бизнес, Yutong не забывает о корпоративной социальной ответственности. Все больше внимания уделяется безопасности транспортных средств для окружающей среды. Компания Yutong ведет разработку автобусов с использованием новых технологий: с электрическими или гибридными двигателями либо с водородными топливными элементами. Кроме того, компания внедряет технологии автономного вождения для коммерческого транспорта. Совокупный объем продаж автобусов с «зелеными» двигателями составил более 160 тысяч единиц. Это позволило сократить потребление топлива на 2,133 млрд литров в год, сэкономив 335 млн кубометров природного газа и сократив выбросы углерода примерно на 23,25 млн тонн.

Более подробная информация представлена на сайте компании Yutong Bus.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1730542/image_1.jpg

SOURCE Yutong Bus