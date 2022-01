Yutong Bus vykazuje stabilný rast s očakávaným rastom čistého zisku 7,87 milióna USD až 23,61 milióna USD na rok 2021, čo predstavuje medziročný nárast o 10 % až 30 %.

ČENG-ČOU, Čína, 21. januára 2022 /PRNewswire/ -- Yutong Bus Co., Ltd . („Yutong", SHA: 600066), popredný svetový výrobca úžitkových vozidiel, odolal trendu čínskeho autobusového trhu tým, že zavŕšil svoj vlastný cieľ, ktorým je rast výnosov o 0,17 % v roku 2021. Spoločnosť v minulom roku vyrobila 42 065 autobusov, čo je mierny nárast o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pričom predaj autobusov dosiahol 41 828, čo predstavuje medziročný nárast o 0,17 % a čistý zisk v roku 2021 by mal podľa predpokladov vzrásť na 7,87 milióna USD až 23,61 milióna USD.