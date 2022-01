Společnost Yutong Bus vykazuje stabilní růst: očekávaný nárůst čistého zisku o 7,87 milionu USD na 23,61 milionu USD za rok 2021 představuje 10% až 30% meziroční nárůst

ZHENGZHOU, Čína, 21. ledna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Yutong Bus Co., Ltd. (dále jen „Yutong", SHA: 600066), přední světový výrobce užitkových vozidel, překonala trend na čínském trhu s autobusy splněním svého cíle dosáhnout 0,17% růstu tržeb za rok 2021. Společnost v loňském roce vyrobila 42.065 autobusů, což představuje oproti předchozímu roku mírný nárůst o 0,2 %, zatímco prodej autobusů dosáhl počtu 41.828 s meziročním nárůstem o 0,17 %. Čistý zisk pro rok 2021 by měl podle prognóz vzrůst o 7,87 milionu USD na 23,61 milionu USD.